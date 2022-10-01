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Невоеннообязанную активистку обязали прийти в военкомат

Камера наблюдения в метро Москвы

Активистку партии "Яблоко" Кристину Сидорову отпустили из отдела полиции с обязательством явиться в военкомат. Накануне девушку задержали в московском метро по фото с её страницы в соцсети "ВКонтакте".

По словам Сидоровой, её задержали по камерам с системой распознавания лиц как призывника. Ни полицейские, ни сама девушка не знают, почему она оказалась в списке призывников. Активистка сообщила, что не состоит на учёте в военкомате и никогда раньше там не была.

"Студентка четвёртого курса юридического, 21 год, не военнообязанная, медицинского образования нет, кадетом не была, в розыске уголовном, федеральном и межгалактическом не состою", – написала Сидорова.

Также активистка отметила, что в базе для распознавания лиц использовалось фото из её профиля в социальной сети "ВКонтакте", загруженное в 2020 году.

  • 30 сентября 2022 года, перед концертом в честь аннексии украинских территорий, в московском метро задержали не менее 11 человек. Большинство из них отпустили из полиции с предостережениями "о недопустимости совершения административных правонарушений", у некоторых сняли отпечатки пальцев.

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