В Москве десятки человек задержаны в метро

В Москве 30 сентября прошли массовые задержания в метрополитене. Полиция использовала систему распознавания лиц через камеры видеонаблюдения. "ОВД-Инфо" сообщает о десятках задержанных. По их информации, большинство задержанных отпускают из отделов полиции без протоколов и с невнятными предостережениями.

По системе распознавания лиц сегодня была задержана известная научная журналистка, автор просветительских книг Ася Казанцева. Она находится на последнем месяце беременности. По словам Казанцевой, полицейские не смогли объяснить ей причину задержания. Сначала ей сообщили, что задержали "как призывника", потом объяснили, что "из-за референдумов", но в целом, как она говорит, полицейские сами не понимали, за что её задержали и что с ней делать. Через несколько часов Казанцеву отпустили, взяв с неё расписку, что с ней проведена разъяснительная беседа о том, что людям, имеющим административные задержания в прошлом, не следует заходить в метро в День России (официально День России празднуется 12 июня, и какое отношение он имеет к сегодняшнему дню, не объясняется).

В метро был задержан муниципальный депутат от КПРФ Павел Иванов. Его в наручниках отвезли в отдел полиции. Примерно тогда же был задержан ещё один активист КПРФ, Александр Лысков.

Чуть позже в метро была задержана журналистка Екатерина Максимова. Это уже пятое её задержание по системе распознавания лиц, начиная с мая.

На станции метро "Трубная" задержали и отвезли в полицию несовершеннолетнего подростка, об этом сообщил его друг.

Ближе к вечеру в метро были задержаны кандидат от платформы "Выдвижение" Николай Зёров, депутат Мосгордумы Николай Зубрилин, экс-кандидат в муниципальные депутаты Лев Рудяк и ещё несколько человек. Большинство из них отпустили из полиции с предостережениями, у некоторых сняли отпечатки пальцев. Задержания продолжаются.

30 сентября в Москве прошёл митинг-концерт "Выбор людей. Вместе навсегда", посвящённый аннексии Россией украинских территорий. По данным МВД России, число зрителей составило около 180 тыс. человек. На концерте выступил президент России Владимир Путин. Предположительно, задержания людей, так или иначе ранее попадавших в поле зрения правоохранительных органов, могли носить превентивный характер.