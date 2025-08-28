Newsweek: самолеты НАТО ищут российские подлодки около Норвегии

Противолодочные самолёты стран НАТО в последние дни ведут активные поиски российских субмарин, которые могут находиться вблизи американской авианосной группы, действующей к западу от Норвегии. Об этом сообщает журнал Newsweek.

По данным издания, повышенная активность противолодочных самолётов P-8A Poseidon вызвана ожидаемым присутствием в этих водах трех российских подводных лодок, покинувших несколько дней назад свою базу в Североморске. Как пишет газета The Вarents Observer, три атомные субмарины класса "Ясень", базирующиеся в Нерпичьей губе, вышли в море.

В патрулировании принимают участие американские, британские, норвежские самолеты, базирующиеся в Шотландии, Исландии и Норвегии. В составе ударной авианосной группы во главе с авианосцем "Джеральд Форд" также находятся норвежские боевые корабли. В сообщении на Facebook говорится о том, что цель операции - "демонстрация коллективного сдерживания и приверженности защите евроатлантического региона".

Представители НАТО не ответили на просьбу Newsweek о комментарии.








