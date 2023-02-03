С начала вторжения РФ в Украину российские спортсмены фактически лишились доступа к международным спортивным соревнованиям - эта практика соответствует рекомендациям, которые Международный олимпийский комитет выпустил спустя 4 дня после начала войны. Та же практика распространяется и на атлетов из Беларуси. Спустя почти год МОК решил сделать шаг навстречу спортсменам и предложил допустить к участию в соревнованиях под нейтральным флагом тех из них, кто не поддерживает войну в Украине и не замечен за употреблением допинга.

Этот компромиссный вариант возмутил как украинцев, так и многих из тех, кто выступает в поддержку Украины.

Евген Зельман

МОК позаботился о том, чтобы ни в коем случае не допустить дискриминацию российских и белорусских спортсменов, соблюдая принцип "равных возможностей".

Подскажите какие "равные возможности" у спортсменов из Украины и у спортсменов стран-террористов? при сотнях убитых украинских спортсменов и тренеров, при уничтоженной инфраструктуре, по мнению МОК у нас - "равные возможности"...

страны, которые ежедневно запускают по нам сотни ракет и бомб И страна, которую методично и целенаправленно уничтожают, оказывается имеют "равные возможности".....

Это насколько нужно быть оторванными от реальности, чтобы принять подобное решение....

Татьяна Аникина

Сейчас мне опять "прилетит" от считающих, что я гребу всех россиян под одну гребенку. Но, право слово, на фоне устроенной их родиной бойни даже обсуждение участия российских спортсменов в "символе мира" (ok, допустим) — Олимпийских играх мне видится аморальным.

Никакие выступления под олимпийским флагом вместо российского, никакие "нейтральные статусы" и заявления "я против войны" не изменят сути. Эти люди взращены в стране, ведущей жестокую, ничем не оправданную войну и не собирающейся ее прекращать. Эта страна субсидировала их спортивный рост, достижения, тренировки и поездки раньше, продолжит и теперь. Она же ртами своих пропагандистов из всех утюгов будет орать о победах российского спорта, коли таковые случатся. Кому это на руку? Ответ очевиден.

Так что нет, никакого участия, ни под каким видом и соусом.

И вот не надо "а спортсменов-то за что?".

За то же, за что всех, для кого "это не наша война".

Андрей Мальгин

Пока идут споры, пускать ли на Олимпиаду-2024 российских спортсменов на фоне кровавой агрессии России против Украины, хочу напомнить, что многие российские олимпийцы являются военнослужащими. Спортсмены ЦСКА составили треть состава сборной России на Олимпиаде-2020, они выиграли 45 медалей из 71. Что касается золота, то спортсмены в погонах взяли там 11 из 20 завоеванных россиянами золотых медалей.

Золото в прыжках в высоту принесла Мария Ласицкене. В 2020 году указом министра обороны С.Шойгу она получила звание капитана.

Саблистка Софья Великая была знаменосцем России на открытии Олимпиады и выиграла две медали (золото – в командных соревнованиях, серебро – в индивидуальных). Была капитаном - стала майором. Кстати, ее коллеги, чемпионы мира, фехтовальщики Инна Дериглазова и Алексей Черемисинов - капитаны ВС РФ, Артур Ахматхузин - лейтенант.

Прапорщик Заурбек Сидаков и лейтенант Муса Евлоев (после ОИ стал старшим лейтенантом) выиграли золото в борьбе.

Боксер Муслим Гаджимагомедов, который выиграл серебро на Олимпиаде-2020, - сержант, он служит в спортивной роте в аннексированном Севастополе.

Еще 16 медалей получили спортсмены Росгвардии:

Виталина Бацарашкина выиграла для России первую медаль на Олимпиаде-2020 в стрельбе из пневматического пистолета. В Токио она отправилась в звании прапорщика Росгвардии, после возвращения стала лейтенантом. Она инструктор спортивной команды при управлении Южного округа.

Прапорщик Никита Нагорный, старший лейтенант Денис Аблязин и младший сержант Артур Далалоян принесли России первое за 25 лет золото в командном многоборье по спортивной гимнастике.

Младший лейтенант Абдулрашид Садулаев взял второе в карьере олимпийское золото по вольной борьбе.

Не забудем и о Сергее Шубенкове, герое нескольких допинговых скандалов. Чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы Шубенков на Олимпиаде в Токио не смог выступить из-за травмы. Сейчас он подал заявку в МОК на нейтральный статус. Сергей - капитан Вооруженных Сил России.

О командных видах спортах ничего не знаю: раньше там ЦСКА доминировало. И все эти представители армии государства-агрессора пытаются попасть на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе. Томас Бах вроде не против.

Владимир Зеленский призвал полностью отстранить россиян от Олимпиады. "Я приглашаю господина Баха в Бахмут, где он сможет убедить себя в том, что нейтралитета не существует. Очевидно же, что каждое нейтральное знамя российских спортсменов уже запятнано кровью", - сказал президент Украины.

С совместным призывом не пускать спортсменов из России и Беларуси на Олимпийские игры в МОК обратились министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский пригрозил бойкотом Олимпиады в Париже в случае, если на нее будут допущены российские и белорусские спортсмены. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала спорт важным инструментом пропаганды и призвала не игнорировать этот факт.

Между тем некоторые оппозиционные комментаторы не видят ничего плохого в том, чтобы допустить к соревнованиям спортсменов, которые действительно не поддержали войну.

Иннокентий Буковский

Круто, конечно, что никто, кажется, не читал предложения МОК по допуску российских спортсменов.

Никто не читал, но сразу написали, что МОК хочет допустить проклятых милитаристов и имперцев погреться у Олимпийского огня.

Хотя

МОК прямо заявил, что это «мысли в слух» и допуск (если он вообще случится) будет как минимум опираться на два ключевых пункта:

Пункт первый: допуск ассоциациями по анти-допингу (это чудесное наследие Сочи итп).

Пункт второй: спортсмен не должен поддерживать войну ни в каком виде

И даже при выполнении этих двух пунктов никакого гимна и триколора. Только нейтральный флаг.

Но это же никто не читал.

Главное набрать побольше воздуха в грудь и начать песню про прогнувшихся негодяев.

Другие выдвигают дополнительное требование: спортсмены, претендующие на участие в международных соревнованиях, должны публично выступить против войны.

Константин Осин

Решение мок о возможном доступе спортсменов из россии и беларуси лично я считаю не просто безнравственным, а граничащим с предательством. Однозначная попытка уравнять насильника и жертву.

Я мог бы (возможно) поддержать его с другими формулировками.

Не "спортсмены не поддержавшие войну с Украиной", а "спортсмены открыто выступившие против войны с Украиной". В этом контексте это могло бы выглядеть хоть немного разумным. И все бы встало на свои места. Тогда под нейтральным флагом выступило бы человек 5. Ну оптимист я - знаете ли.

Тут же получается такая ситуация. Зачем-то надо допустить огромное количество "молчунов", которые возможно еще и выиграют какие-то медали. С этими медальками они радостно поедут на прием в кремль к путину или условному пригожину. И будут под копирку рассказывать, что на самом деле думали только об аквафрешном флаге и о доброй и правильной рассее.

Я уже не говорю о том, что визит этих молчунов спровоцирует появление достаточного количества ватного населения по Европе, которое - могу поспорить - найдет возможность протащить аквафреши на трибуны. Это только еще более озлобит украинцев и неватных людей.

Ах, как жаль спортсменов, они готовились, карьеры губятся и.т.д. А детей из Днепра не жалко? Они никогда не станут спортсменами, художниками и писателями.

Обратили внимание, как спортивные чиновники разных мастей в раше возмутились условиями допуска? Все знаем, что черное - это белое на этой территории? Они с восторгом потирают руки и ждут к следующей Олимпиаде строительство "русского дома" и калинки-малинки под водочку.

Условия участия спортсменов из россии и Беларуси могут быть только такими:

- однозначное заявление о том что "Крым-это Украина"

- заявление с осуждением действий раши в Украине

- перевод премий и любых полученных средств на поддержку Украины и ЗСУ.

А флаг какой угодно. Вон - почему бы им БСБ не взять к примеру?

мок типа "вне политики". У него политика включается только когда не поймут, откуда бы еще денежков высосать.

Давайте еще соловьево и симоньяно пригласим вести трансляции. Ведь они же просто "журналисты"

С моей стороны - понимаю, что моку будет плевать - будет полный бойкот такой Олимпиады. Пусть сами спасают "наших ребят".

Слава Украине!

Александр Невзоров

Тут следует понимать, что даже «молчание» медийного лица (знаменитости) о войне - это серьезная помощь путинизму и его преступлениям. В этом вопросе никаких «воздержавшихся» быть не может. Всякая диктатура лишь на 3% процента держится на своих «фанатиках». Основой же ее фундамент - молчуны, трусы и « всенетакоднозначцы». Если спортсмену уж совсем «невмоготу», а желание подпрыгивать, кататься и приседать на международном уровне непобедимо - пусть спортсмен делает официальное заявление о своем отношении к войне и путинскому фашизму.

Дмитрий Навоша

В одном из эфиров сегодня спросили, так ли много пользы от гражданской позиции спортсменов – допустим, антивоенной, против российской агрессии, или анти-диктаторской? Неужели российская или белорусская пропаганда не станет использовать успехи спортсменов в своих интересах и в таком случае?

Не станет. Не сможет. Вчера в Беларуси прошёл чистый лабораторный эксперимент. Арина Соболенко выиграла Australian Open, из чего лукашисты устроили очередной людоедский шабаш (ссылка в комментах). А Екатерина Снытина (которая принесла сборной Беларуси сенсационные медали чемпионата Европы по баскетболу), последовательно и гласно выступающая против диктатуры и против войны с Украиной, вчера выиграла Кубок Великобритании. Про что в пропагандистских, государственных медиа молчок, просто ноль упоминаний: Снытину и сотни свободных белорусских спортсменов пропаганде приказано не замечать. Это образцовый case study. Изучив этот пример, в МОК лучше поймут последствия своих решений.

Всего одно изменение в критериях: не озвученное МОК «допустить молчунов», а «допустить тех, кто гласно против диктатур и развязанной ими войны». И всё:

1) Вы не даёте Путину и Лукашенко использовать спортсменов для укрепления тоталитарных режимов, для растопки войны, для нормализации ненормального.

2) У вас есть вполне себе ценностная позиция, компромисс, который, скорее всего, не приведет к возвращению эпохи широких бойкотов Олимпиад (что сегодня выглядит вполне реальной угрозой).

3) Вы реально создаёте дополнительный стимул, чтобы поддержка или игнорирование войны в России слабели, чтобы ресурсы агрессора (мобилизационные, пропагандистские) уменьшались, чтобы война выдыхалась. В таком случае вектор ваших, МОК, усилий приближается к вектору усилий цивилизованного мира, который throwing at the problem, бросает на решение проблемы войны всё, что может.

(То есть это не будет перпендикулярный или вообще противоположный цивилизованному миру вектор, какой задаёт последнее заявление МОК.)

Илья Гилманов

МОК молодец. Абсолютно правильно допустить спортсменов к соревнованиям независимо от цвета паспорта. Людей нужно судить не по паспорту, а поступкам. Если бы так делали, то под вопросом оказался бы например не Рублев, а Сабаленка и Джокович.

Российские "патриоты" клеймят МОК и призывают к выходу России из олимпийского движения.

Юрий Татарский

Эти спортивные федерации просто банальные трусы. Не пустить Россию на выступления это просто повод по быстрому срубить медалей и набрать призовых мест, недоступных ранее. Настоящей же позицией было бы пустить спортсменов на соревнования и порвать их там, проявить силу воли и мастерство. Иные вариации это проявление банальной трусости.

Что такое спортивные санкции - так это лишь уверенность россиян в своей непобедимости. Выйти и победить - вот настоящие санкции, показать свою силу и поставить пропагандистов на место. Что могли бы с экранов сказать стране, команда которой проиграла.

Татьяна Соломатина

Спорт тренирует прежде всего волю. Если спортсмен не может найти в себе воли и НЕ выступить на Олимпиаде, потому что его вынуждают выступать под нейтральным флагом - он не спортсмен, а просто набор мышц, связок, умений. Если ты отказываешься от флага страны, где ты родился, жил, тренировался и прочим образом «всю жизнь готовился» - откажись от имени, от фамилии, выступай как спортсмен номер один и спортсмен номер два. Быть членом сборной Иванов, не помнящих родства? Это неспортивно. Как минимум.

На планете что? Отменили секундомеры? Метры и сантиметры? Прочие показатели? Бей рекорды, их не один МОК не отменит. Будь спортсменом, который сильнее, быстрее и, простите, ВЫШЕ всех и в гробу видал Олимпиаду, в которой ему запрещают участвовать под флагом Родины. Ты спортсмен - только когда ты проявляешь волю! Волю к победе, но не волю к блестяшкам и титулам.

Тем временем российская пропаганда уже выдает обсуждение вопроса за его решение, причем в пользу России: в программе "Вести" вышел репортаж о том, что МОК якобы рекомендовал допустить российских спортсменов к соревнованиям под нейтральным флагом.

История коррупционных скандалов с участием чиновников МОК заставляет одних комментаторов предположить, что Россия снова "решит вопрос" в кулуарах, а других, наоборот, убеждает, что на этот раз все будет иначе.

Александр Рыклин

Тут все переживают по поводу возможного участия спортсменов из России в будущей Олимпиаде... Хотел бы всех успокоить - не будет там никаких русских спортсменов. МОК, разумеется, та еще контора, но у Путина уже нет столько денег... А цена вопроса резко выросла - риски и имиджевые потери не сопоставимы с былыми временами...

Борислав Береза

...Я готов поспорить, что в итоге российская и беларуская олимпийские сборные не будут участвовать на Олимпиаде. Им не дадут. Участие россиян и беларусов токсично и вызовет протест, как у зрителей, так и у политиков антипутинской коалиции. Хотя скачала чиновники МОК будут сопротивляться. Вначале. А потом. Если вспомнить 5 стадий принятия решения: - отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие, то МОК сейчас на стадии гнева. Но очень скоро они перейдут к торгу, а потом и к принятию решения. Так что готов спорить. И выиграю!

Гомбо Цыдынжапов

Ясно, что текущий обсуждаемый вариант - команда под "нейтральным флагом" не устраивает никого. С одной стороны, всем понятно, что это команда России, с другой "патриоты" хотят флаг и гимн.

У меня есть радикальное предложение.

МОК нужно создать действительно нейтральную команду под своим флагом. Открытую для спортсменов всех стран, которые по любой причине не хотят или не могут выступать за свою страну. Условий два - не использовать государственную символику, не получать "призовые".

Независимый отбор, финансирование через спонсорство международных корпораций.

Возможно, ограничения на выступления за национальные сборные по тому же типу, какие накладываются при смене "спортивного гражданства".

Поскольку во многих видах спорта есть страны, где спортсмены мирового класса не попадают в национальные сборные из-за высокой конкуренции, такая команда должна пользоваться приличной популярностью.

Ну и "нейтральным" спортсменам из России/Белоруссии/Ирана/... будет куда приткнуться.