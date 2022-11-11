Ничья вина. Аркадий Даваров – о борьбе за покаяние

...Совершенно очевидно, что покаяться должны они. Причём срочно, хотя это им вряд ли уже поможет. Ведь уму непостижимо, горло перехватывает, так что не сказать, сколько бед они натворили! Горе, боль и ярость диктуют бескомпромиссность. Но если наше внимание часто приковано к тем, кто "во всём виноват", то оно редко обращено на себя. Это дело привычное. Точно так же происходит, когда нам ясно, что некоторым родственникам или друзьям необходима срочная психотерапия. Мы хорошо видим сучок в глазу другого человека, а у себя в глазу бревна умудряемся не замечать.

Посмотреть на себя и принять на себя долю ответственности за происходящее очень не хочется. Это бьёт по самооценке, не стыкуется с мировоззрением, вызывает массу неприятных, тяжёлых чувств. И никто не свободен от этой напасти. Даже Александр Пушкин писал о себе так: "И с отвращением читая жизнь мою, / я трепещу и проклинаю, / и горько жалуюсь, и горько слезы лью, / но строк печальных не смываю". Мы же если и увидим мельком что-то недостойное или постыдное в своей жизни, то склонны вытеснить это в глубины подсознания и забыть.

Однако от этого становится легче только на время. Груз горьких воспоминаний и ощущение, что что-то делаешь не так, постоянно висит где-то рядом, прорывается в неожиданной тоске, печали, страхе и сожалениях. Как пел Владимир Высоцкий: "Жжёт нас память и мучает совесть, / у кого, у кого она есть". Так что порой у человека может возникать желание покаяться. И тогда оказывается, что не очень-то понятно, как это сделать.

Популярная формулировка "грешить и каяться" предполагает цикличность. В таком виде покаяние представляется совершенно бессмысленным делом. Неудивительно, что преобладающее отношение к покаянию, в общем-то, скрыто-пренебрежительное – это нечто, предназначенное для отсталых бабок в церкви. Но знаем ли мы, что такое покаяние на самом деле и в чём его суть?

Недавно я пересмотрел фильм "Покаяние" Тенгиза Абуладзе, который, как принято считать, знаменует собой начало перестройки. В этом фильме показано, как покойника, бывшего диктатора, постоянно выкапывают из могилы. В этом было утверждение того, что он не имеет права быть похороненным рядом с людьми, а символический смысл в том, что его преступления не должны быть забыты. Почему же после этого замечательного фильма остаётся ощущение беспросветной грусти и одолевают мысли об упущенных возможностях? Может быть, потому, что такая форма покаяния неприменима на практике и потому оторвана от обычной жизни.

Эрих Фромм писал: человек есть поле битвы, на котором встречаются две мощные силы, влечение к жизни и влечение к смерти. Первая направлена на сохранение и утверждение жизни, а вторая на разрушение того, что вовне человека, или на саморазрушение. Фромм утверждает: "Человек является одновременно телом и душой, ангелом и зверем, он принадлежит к двум конфликтующим между собой мирам". Из-за этого экзистенциального конфликта человек неизбежно порой оступается, заблуждается, служит злу, не ведая или не желая ведать, что творит. Ему постоянно надо делать выбор между силами созидания и разрушения в своей душе – выбор, который не может быть всегда верным. Как ни печально, согласно Фромму, "если индивид не делает выбора в пользу жизни, если он не растет, он неизбежно превратится в разрушителя, в живой труп. Греховность и утрата самости столь же реальны, как добродетель и жизненность".

Так что на жизненном пути оступается каждый. Риторический вопрос: есть ли кто-либо среди знакомых вам людей, который без греха? Значит, и вы не исключение! С психологической точки зрения грех, как свидетельствует этимология, – ошибка, промах, погрешность, непопадание в цель. Тогда покаяние – правильное отношение к своим ошибкам. Наши грехи – не обязательно про религию. К грехам относится всё недостойное высокого призвания человека. Ведь, как пишет тот же Фромм, "главная жизненная задача человека – дать жизнь самому себе, стать тем, чем он является потенциально".

Мешают этому разнообразные грехи, которые имеют долгоиграющие последствия: постыдные действия и преступное бездействие, сказанные слова и благоразумное молчание, опрометчивые решения и упущенные возможности, уступки соблазнам и многое другое, о чём не хочется вспоминать. Такие воспоминания вызывают отвращение, вину, душевную боль, страх и, главное, стыд. Непросто это вынести, люди инстинктивно избегают покаяния, а значит, и тяжелых чувств, связанных с ним.

Однако игнорировать покаяние означает не замечать вселенский неумолимый закон урожая: "Что посеешь – то и пожнёшь". По ужасающим последствиям своих поступков человек получает возможность хорошо свой грех прочувствовать. Сможет ли он увидеть это, принять свою долю ответственности? Если да, то у него появляется возможность пережить своеобразную психологическую смерть. Стать чище и обновиться, кардинально изменить свои дальнейшие действия. Как именно – это уже новая задача. Но покаяние даёт ориентиры для её решения, так, чтобы никогда больше не повторять всё то, что заставило покаяться. В покаянии есть надежда, которую даёт Высоцкий, говоря: "Мы не умрём мучительною жизнью – мы лучше верной смертью оживём!"

В современном мире люди тесно связаны между собой, и происходящее сейчас влияет на каждого. Мир на наших глазах кардинально меняется, зло и страдания множатся. У человека есть свобода выбора, он вполне может ею воспользоваться, считая, что случившееся вокруг его не касается. Он может отрицать свой вклад в общую беду, не видеть последствий своих решений, не признавать своей вины. Тогда ему и не в чем будет каяться! Пренебрежение к покаянию как некой "слабости характера" даёт ему уверенность в правоте. Но даёт и остановку естественного развития, выбор деградации, которая, приятно усыпляя, неизбежно ведёт к гибели.

Как часто мы легкомысленно считаем возможным обойтись без покаяния! Думаем, что никак не влияем на то, что происходит в мире, держимся из последних сил за остатки иллюзий. Упорно отрицаем реальность и не хотим просыпаться. Блаженно не ведаем, что творим, что думаем, что чувствуем и что решаем. Присоединяемся к унизительному бегству от свободы и заново попадаем в рабство.

Нам не надо ждать перемен так долго, как немцам: стоит начать своё покаяние прямо сейчас

К счастью, закон урожая может так же бесстрастно начать работать уже не против, а за нас! Но для этого неизбежно придётся пройти через обновление покаянием. Сначала надо признать, что есть разрушительные последствия твоих прошлых решений, действий, слов или их отсутствия. Затем посмотреть на это честно, не выгораживая себя оправданиями. Далее самое трудное: продолжать видеть это, переживая всю гамму негативных чувств, вплоть до жгучего стыда и отвращения к себе. Делать это до тех пор, пока внезапно не произойдёт перелом, пересмотр всей жизни, решение никогда этого не повторять. Этот момент называют метанойя, что означает решительную перемену в восприятии и мышлении. Только после этого открывается возможность жить иначе, ощущая большую свободу, некоторое очищение или полное внутреннее обновление. На этом этапе придётся начинать жить во многом заново, меняя привычки, приоритеты, ценности, отношение к себе и другим людям. И это еще не всё: всю оставшуюся жизнь необходимо не забывать о содеянном и быть бдительным, чтобы усвоить этот жизненный урок окончательно и бесповоротно. Имеет ценность только такое покаяние, которое необратимо. Даже если тяжёлый урок пошёл человеку на пользу, то для других людей последствия его действий никуда не делись. А значит, никуда не уходит вина и стыд за то, что такое было в твоем прошлом.

В какой-то мере всё это касается не только отдельного человека, но и народа. Покаяние немцев началось с того, что в дни Нюрнбергского процесса Карл Ясперс написал свою знаменитую работу "Вопрос о виновности". Автор говорит о причастности людей в Германии не только ко всему, что происходило в последние годы, но и к тому, что "у нас как у народа есть в традиции что-то могущественное и грозное, таящее в себе нашу нравственную гибель". Ясперс формулирует "требование переплавиться, возродиться, отбросить всё пагубное – это задача для народа в виде задачи для каждого в отдельности".

Коллективная вина расплывчата и, как все коллективное, позволяет "сачкануть". Поэтому важна индивидуальная вина каждого человека, которая возникает через осознание своей причастности к судьбе мира и своего народа, к его культуре, социальной и духовной жизни. Покаяние немцев продолжается, ему не видно конца. Они не только чувствуют свою вину за то, что делали их отцы и деды, но и стараются снова и снова ее как-то искупить. В Германии проведена громадная работа по изучению и признанию преступлений нацизма, а также по наказанию за них. Как известно, сначала мало кто готов был покаяться, но общественное сознание стало меняться. От этого развеялись их иллюзии, влияние нацистской пропаганды и ложные убеждения.

Много лет назад я поехал в Польше на экскурсию в бывший концентрационный лагерь Аушвиц. Я абсолютно уверен, что каждый должен провести там несколько часов, чтобы понять, до какой степени зла может дойти человек. И ужаснуться, поняв, что это тебя самого тоже касается.

Течение событий ускоряется, и нам не надо ждать перемен так долго, как немцам. Стоит начать своё покаяние прямо сейчас. Как пел Булат Окуджава, возможно, предвидя наше время: "А как первая война – да ничья вина. / А вторая война – чья-нибудь вина. / А как третья война – лишь моя вина, / а моя вина – она всем видна".

Аркадий Даваров – IT-специалист, психолог



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