Премьер Палестинской автономии: ХАМАС должен разоружиться

Премьер-министр частично признанного государства Палестина Мохаммад Мустафа заявил, что для восстановления безопасности в охваченном войной секторе Газа движение ХАМАС должно разоружиться и передать контроль над Газой Палестинской автономии.

"Израиль должен полностью вывести свои войска из сектора Газа, а ХАМАС — отказаться от власти в этом регионе и передать оружие Палестинской автономии", — сказал Мустафа на проходившей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке конференции, посвящённой решению палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств. Мустафу цитирует AFP.

Движение ХАМАС признано в США и ЕС террористической организацией.

После победы ХАМАС на выборах в Палестинский законодательный совет в 2006 году между ним и движением ФАТХ, возглавляющим автономию, началось острое противостояние. Международное сообщество не признало легитимность правительства ХАМАС из-за его отказа признать Израиль, осудить насилие и следовать ранее подписанным соглашениям. Напряжённость между ХАМАС и ФАТХ быстро переросла в открытый конфликт.

В июне 2007 года ХАМАС в результате короткой, но жестокой вооружённой борьбы полностью захватил контроль над сектором Газа, изгнав оттуда силы ФАТХ. По оценкам Международного комитета Красного Креста, в ходе недельных боёв по меньшей мере 118 человек были убиты и более 550 ранены. С этого момента Палестинская автономия фактически оказалась расколотой: ХАМАС установил собственную власть в Газе, а ФАТХ сохранил контроль над Западным берегом.

Война в секторе Газа, последовавшая за террористическим нападением ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, вновь поставила вопрос о будущем Газы. Международное сообщество и руководство Палестинской автономии настаивают на возвращении официальной власти в сектор, но для этого ХАМАС должен разоружиться и отказаться от политического контроля над Газой.

Государство Палестина по состоянию на конец апреля 2024 года признали 146 из 193 государств-членов ООН. О намерении официально признать в сентябре это государство на прошлой неделе объявил президент Франции Эммануэль Макрон.