У Роскомнадзора нашли ещё более ста справок на потенциальных иноагентов

"Важные истории" обновили список россиян, о которых Роскомнадзор собирал сведения, чтобы признать их "иностранными агентами". Теперь в нём 940 человек, некоторые иноагентами уже объявлены.

Список дополнили благодаря белорусским "Киберпартизанам", которые обнаружили ещё более ста справок в добытом архиве Роскомнадзора. Стало известно, что Роскомнадзор подозревает в "иноагентстве" главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, основателя "Службы поддержки" Илью Красильщика, журналиста Леонида Парфёнова и других.

Российские власти могут объявить иноагентом любого, кто находится под "иностранным влиянием", определение которого в законе прописано очень расплывчато. Сейчас в реестре около 400 "иностранных агентов": физических лиц, СМИ, НКО и движений.