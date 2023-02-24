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У Роскомнадзора нашли ещё более ста справок на потенциальных иноагентов

"Важные истории" обновили список россиян, о которых Роскомнадзор собирал сведения, чтобы признать их "иностранными агентами". Теперь в нём 940 человек, некоторые иноагентами уже объявлены.

Список дополнили благодаря белорусским "Киберпартизанам", которые обнаружили ещё более ста справок в добытом архиве Роскомнадзора. Стало известно, что Роскомнадзор подозревает в "иноагентстве" главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, основателя "Службы поддержки" Илью Красильщика, журналиста Леонида Парфёнова и других.

Российские власти могут объявить иноагентом любого, кто находится под "иностранным влиянием", определение которого в законе прописано очень расплывчато. Сейчас в реестре около 400 "иностранных агентов": физических лиц, СМИ, НКО и движений.

  • Статус иноагента обязывает среди прочего ежеквартально отчитываться о движении средств на личных счетах и маркировать все публичные сообщения. За ошибки в отчёте или отсутствие маркировки грозит наказание вплоть до лишения свободы.
  • С конца 2022 года "иноагентам" запрещено преподавать в госучреждениях, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту и быть членами избирательных комиссий.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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