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Корпорация Nike полностью уходит из России

Иллюстративное фото

Американский производитель обуви и одежды Nike 23 июня заявил о намерении полностью уйти с российского рынка. Об этом сообщает Reuters.

В начале марта, после российского вторжения в Украину, Nike приостановила продажи в российском интернет-магазине, а спустя несколько дней решила временно закрыть все магазины в России. 25 мая Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране сеть магазинов американского ритейлера.

По данным системы СПАРК, суммарная выручка "Найк" и "Найк ритейл" в России в прошлом году составила 25, 5 миллиардов рублей.

  • Ранее об уходе с российского рынка объявили компания IKEA, сеть отелей Marriott, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, бренды Chanel, Marks & Spencer и многие другие – сотни международных компаний.

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