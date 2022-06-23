Корпорация Nike полностью уходит из России

Американский производитель обуви и одежды Nike 23 июня заявил о намерении полностью уйти с российского рынка. Об этом сообщает Reuters.

В начале марта, после российского вторжения в Украину, Nike приостановила продажи в российском интернет-магазине, а спустя несколько дней решила временно закрыть все магазины в России. 25 мая Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране сеть магазинов американского ритейлера.

По данным системы СПАРК, суммарная выручка "Найк" и "Найк ритейл" в России в прошлом году составила 25, 5 миллиардов рублей.