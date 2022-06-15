Компания IKEA полностью уходит из России

Шведская корпорация IKEA избавится от всех производственных активов в России и продаст все четыре принадлежащие ей фабрики по производству мебели и товаров для дома. Компания уже начала поиск новых владельцев для предприятий, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу IKEA.
Сотрудникам (около 20 тысяч человек) во время онлайн-совещания предложили увольнение по соглашению сторон с выплатой нескольких окладов. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
В пресс-службе отметили, что торговые центры МЕГА, принадлежащие IKEA, продолжат работу в России.
- 3 марта IKEA приостановила работу в России и Беларуси из-за российского вторжения в Украину. Магазины сети закрылись. Сотрудникам при этом продолжали платить зарплату.
- Ранее об уходе с российского рынка объявили сеть отелей Marriott, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, бренды Chanel, Nike, Marks & Spencer и многие другие – сотни международных компаний.
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