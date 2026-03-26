Никита Журавель, которого избивал сын Кадырова, пропал на этапе

22-летний Никита Журавель, осуждённый в Чечне за сожжение Корана, а затем в Волгограде по обвинению в госизмене, пропал во время этапирования. О нём нет никаких известий с 24 декабря, следует из обращения адвоката Журавеля Андрея Сабинина к члену Совета по правам человека при президенте Еве Меркачевой. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

В письме, которое Меркачева опубликовала в своем телеграм-канале, Сабинин рассказал, что Журавеля этапировали из Москвы в последней декаде декабря. 24 декабря его близкие получили письмо, которое Журавель отправил из Ульяновска, после этого от него и о нём не было никаких известий.

"Родные и я переживаем за жизнь и здоровье Никиты, тем более что нет никаких доказательств, что он жив", - пишет адвокат и просит Меркачеву оказать содействие в его поисках.

Сабинин добавил, что в СИЗО в Волгограде, где Журавель содержался с октября 2024 до ноября 2025 года, ему незаконно отказывали в длительных свиданиях с родителями.

Никита Журавель родился в Крыму, который с 2014 года аннексирован Россией. Он учился в кадетском училище, а затем в университете в Волгограде. В мае 2023 года студента, которому тогда было 19 лет, задержали и обвинили в записи видео с горящим экземпляром Корана на фоне мечети.

Вскоре дело Журавеля по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина передали в Чечню, хотя это противоречило Уголовно-процессуальному кодексу России: предполагаемое преступление должно было расследоваться там, где оно произошло - в Волгограде. Его самого этапировали в Грозный, у стен следственного изолятора Журавеля встретили участники организованной местными властями акции, они призывали к "народному суду".

Летом 2023-го арестованного избил сын главы Чечни Адам Кадыров, которому на тот момент было 15 лет. Вместо привлечения к ответственности подросток получил государственные награды и должности; Рамзан Кадыров счёл, что его сын избиением беззащитного отстоял религию.

27 февраля 2024 года суд в Грозном приговорил Журавеля к трём с половиной годам колонии по делу о сожжении Корана. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих и хулиганстве из религиозной ненависти.

В октябре 2024-го стало известно, что Журавеля обвинили в госизмене. По версии следствия, он через мессенджер "инициативно предложил сотрудничество представителю Службы безопасности Украины". Правозащитники отмечали, что никаких подтверждений этому нет, как и прямых доказательств его причастности к видео с сожжением Корана (автора на записи не видно). Основное, на что опирались следствие и суд, - признание вины Журавелем, но оно, вероятно, было получено под давлением, указывали в "Мемориале".

Приговор по делу о госизмене - 13,5 лет лишения свободы - Журавелю вынесли в ноябре 2024 года, он вступил в силу 4 декабря.