"Никогда не верьте России". Реакция на ракетный удар по порту Одессы

22 июля в Стамбуле при участии президента Турции Реджепа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписаны соглашения о разблокировании экспорта украинского зерна. По этим соглашениям Россия обязывалась не препятствовать разблокированию украинских портов Одесса, Черноморск и Южный, через которые осуществляется экспорт.

Менее через сутки, утром 23 июля, Россия нанесла ракетный удар по порту Одессы.

Мария Строева

В Одесском морском порту, который сегодня обстреляли русские ракеты, было зерно. Его отправку ожидали в ближайшие два дня, - сообщили "Суспільному" в министерстве аграрной политики Украины.

"Количество я не скажу, потому что загруженностью занимается Мининфраструктуры, так что это к ним. Мы уже ожидали завтра-послезавтра первые отправления", — сообщил источник в ведомстве.

Вот и все договорённости с Россией.

Ну, как там, в ООН и прочих теребуньках, хорошее ли утро субботы?

Хотя.. А разве можно было всерьёз чего-то от них ожидать?

Андрей Мальгин

А вот я не удивлен. Суток не прошло после подписания с Россией договора о безопасном вывозе зерна из Одесского порта, как россияне нанесли два мощных ракетных удара по Одесскому торговому порту, где находятся зернохранилища.

"Стороны не будут осуществлять никаких нападений на торговые суда и другие гражданские суда и ПОРТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ, которые принимают участие в этой инициативе."

Эту бумажку уже можно выбросить.

Илья Вайцман

Ну ладно ООН, имея (пока, как минимум) право вето в Совбезе*, можно выхаживаться, как душеньке угодно. Но зачем так демонстративно плевать в кашу Эрдогану, срывая подписанные с ним и под его гарантии договоренности?! Чтобы что?! Ни в одном сценарии ничего хорошего из этого не выйдет, за удовольствие придется платить. Или я уже зря пытаюсь придумать хоть какие-то рациональные мотивы?

Представители России, как это часто бывает в последние годы, сразу же выдвинули две взаимоисключающие версии: "Это не мы" и "Всё правильно сделали". По первой версии Россия никакого отношения к ракетному удару по порту не имеет, по второй украинцы подло прятали в порту военную технику.

Николай Травкин

После ракетной атаки по морскому порту Одессы долго не появлялось ясности, кто же так демонстративно плюнул на подписанные накануне соглашения.

Наконец, спустя 8 часов, РИА Новости разродилось заголовком: «В МО Турции заявили, что Россия не имеет отношения к удару по порту Одессы».

Однако, муж Скабеевой - депутат тов. Попов, был начеку и не дал посрамить честь Армии РФ.

Он сумел пробиться в программу БиБиСи Newshour и опроверг министра обороны Турции утверждением, что это мы херакнули по порту своими ракетами.

"Мы не нарушили стамбульское соглашение. Мы просто разрушили военную инфраструктуру Украины - и сделаем это снова", - сказал депутат Попов.

Несмотря на то, что Россия не впервые игнорирует международные договоры, блогеры ищут объяснения тому, что Россия фактически сразу же демонстративно нарушила заключённые с её участием соглашения.

Рустем Адагамов

Некоторые считают, что российский удар "Калибрами" по одесскому порту через день после того, как Россия подписала в Стамбуле договор о вывоза украинского зерна, это злонамеренность Кремля, но, скорее всего, это типичный пример "бритвы Хэнлона", когда любое подобное действие нужно объяснять не злым умыслом, а просто глупостью. Недаром, наверное, русские тут же бросились уверять турецкую сторону, что это не их ракеты. А что еще можно предпринять, когда все в очередной раз разводят руками и крутят пальцем у виска: зачем было отправлять Шойгу в Стамбул, а потом стрелять по Одессе? А потому что м%даки.

Павел Шехтман

Я понял дело так. Путин пошел на переговоры в надежде получить перемирие на Юге, перемирия ему не дали, он подписал все что просили и со зла вмазал именно по Одессе. Выполнять он разумеется ничего не намерен - не для того же он шел на переговоры чтобы позволить Украине получить 10 миллиардов.

Дмитриев

Многие высказались по теме ракетного удара по Одесскому порту после завершения зерновых переговоров. Основные версии такие: решение об ударе было принято раньше, а теперь забыли отменить, в Кремле несколько центров принятия решений, которые друг друга не спрашивают, ну и традиционная - что это украинцы сами себя.

Но какие реальные выводы из этого можно сделать - что переговоры были не только зерновые, что основные темы (предположительно, возвращение России на рынки топлива, удобрений и зерна) лежат за пределами украинского экспорта и российское начальство удаляет собственно тему безопасности украинских портов из общих договоренностей. И этот, основной, вопрос Москва хочет от украинского отделить.

Анатолий Несмиян

Сегодняшний удар по Одессе, по всей видимости - банальный провал управления. Где-то в каких-то недрах загодя было принято решение об ударе, пока прошла цепочка распоряжений, связанных с подписанием соглашения по зерну, подошло время удара - его и нанесли. Учитывая количество этажей и нерасторопность на каждом из них, сверху донизу до непосредственного исполнителя могло идти и неделю.

Точно так же теперь идет поиск крайних, а так как в рамках командной системы их не найти, то последовало неуклюжее «Это не мы». На всякий случай подключили всех кого можно, началось сочинение разных историй, включая совсем уж фантастический обмен французских «Цезарей» на скрепные «Калибры», каковыми неизвестные и совершили злодейскую провокацию, а свидетелей утопили в кислоте (ни разу не шутка - такая версия уже озвучена).

В реальности исполнитель мог засомневаться и задать наверх вопрос: так пущать ракеты или нет? Но инициативных зело не любят, а потому раз приказа на отмену нет - то зачем суетиться. У начальства голова большая, пусть оно там и разбирается, а у меня приказ.

Юрий Степанович

Просто россияне хотели увидеть нормальную белую офисную бумагу, а что подписывать, это не важно.

Одна из главных теорий — в Кремле произошёл раскол.

О возможном расколе в Кремле говорят даже некоторые российские "патриоты"

Украинские политики говорят, что соглашения надо выполнить несмотря ни на что.

Мустафа Найем

ПО ОДЕССКОМУ ПОРТУ

Войну и бл…во никто не отменял. Не отменили и Стамбульские договоренности.

Да, они уроды. Да, им нельзя верить. Но это никак не влияет на то, что нам НАДО вывезти зерно из портов. Это нужно нам всем - вам, мне, фермерам, трейдерам, вообще - всей экономике, которая на грани коллапса и которая помимо социальной сферы должна продолжать укреплять ЗСУ.

Поэтому, конечно же, мы, будем требовать выполнения условий договора от партнеров - Турции и ООН. И надеемся на что-то более внушительное, чем глубокая обеспокоенность.

Но независимо ни от чего. С войной или без. При поддержке партнёров или без. С договором или без. Мы будем делать все возможное, чтобы вывезти наш урожай.

А в том, что они конченные мрази, никто и не сомневался.

Просто раньше это было понятно только нам, а теперь, с каждым ударом по портам и гуманитарным коридорам это будет очевидно еще сотням миллионов людей на планете.

В том числе, там где, привыкли лицемерно умиляться матрешками, а потом удивляться потоку миллионов беженцев, инфляции и голоду.

В этом году цены в ваших магазинах и заправках - это в том числе результат слепого благоговения перед «русским честным словом», балалайкой, Пушкиным и Толстым.

Остальные украинцы и российские оппозиционеры рады хотя бы тому, что с каждым таким ударом всё большему количеству зарубежных политиков становится очевидно, что верить России нельзя никогда.

Александр Нойнец

В ту секунду, как я въехал в Одессу, Путин её обстрелял.

Штош. Несмотря на это, обстрелом Одесского порта я удовлетворён крайне.

Это, выходит, что?

Путин крайне обеспокоен продовольственным кризисом и обсудил пути решения проблемы.

Эрдоган выступил гарантом сделки по зерну.

Гуттиереш высказал надежду, что этот шаг навстречу станет первым в череде шагов по деэскалации ситуации.

Стороны подписали соглашение, которое некоторые уже успели назвать "хлебным перемирием"

ННА, ***!!!

Суток не прошло, как москали в***али порт, через который должна была идти отгрузка.

Очень хорошо, очень нравится.

Это ж не нам зерно. Нам его отгружать не очень-то и надо. Это миру зерно. Это Путин не по нашему зерну в***ал, а по эрдогану, гуттиерешу и надеждам на дипломатию.

Это он говорит "я воюю не с Украиной, я воюю со всеми вами. Я буду лишать вас хлеба, газа, нефти, я буду давить вас всеми способами, вы мои враги и я буду вас убивать. И не пытайтесь со мной договориться, я недоговороспособный".

Не нам говорит. Эрдогану говорит.

Очень хорошо. Очень нравится. В***и всех, Вова, это ещё не конец.

Алексей Черемушкин

Нападение на Одесский порт через 24 часа после подписания соглашения о гарантиях безопасности для Одесского порта, – это, конечно, настоящая квинтэссенция кремлевского отношения к миру!

Там и имманентная тяга обмануть/кинуть, и попытка показать свою "крутизну", и желание поднасрать "просто по приколу, чисто поржать" и много чего еще из этой же категории.

Вот что важно: стратегически этим нападением Путин себе навредил даже больше, чем Украине. Его враги на Западе, выступающие за абсолютную невозможность хоть как-то с ним договориться, получили железобетонный аргумент. Сторонникам, которые после вчерашнего говорили "вот видите, все-таки можно с Москвой иметь дела", сейчас абсолютно нечего сказать: дымящиеся руины - это все, что осталось от их позиции.

Но даже это не остановило Путина от приказа пальнуть крылатыми ракетами по порту. Поразительно!

...

От себя добавлю: давно известно, что никакой договор с РФ не стОит даже бумаги, на которой он написан. Дай Бог, чтоб это дошло до наших партнёров, которые всё ещё считают, что с Россией можно договориться.

Так же считают и западные комментаторы

Кристиан Одендал, редактор The Economist

Российский обстрел порта Одессы — плохая новость для немецких интеллектуалов и политиков, ратующих за "переговорное решение" войны в Украине.

Пол Массаро, советник по безопасности при ОБСЕ

Россия ударила по Одессе через несколько часов после того, как согласилась этого не делать. Вот с кем мы имеем дело.

Ян Хенрик Вибе, немецкий журналист

Вчера Россия заключила соглашение по зерну с Украиной, ООН и Турцией.

Сегодня российский режим обстреливает порт Одессы.

Этим Россия снова даёт понять, что не хочет дипломатических решений и хочет уморить голодом людей в Африке и на Ближнем Востоке.

Сари Архо Харвен, полтический аналитик при правительстве Финляндии

Официальная "Российская газета" прославляет соглашение по зерну как урок ЕС и США. Действительно, урок. Никогда не не верьте российским властям.

Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Вчера при посредничестве ООН и Турции, были достигнуты Стамбульские соглашения по экспорту украинского зерна через черноморские порты.

Сегодня российские ракеты ударили по порту Одессы.

Это всё, что нужно знать о сделках с Россией. Мир должен помочь Украине бороться с агрессором.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

США решительно осуждают сегодняшнюю российскую атаку на порт Одессы. Она подрывает попытки доставить еду голодным и веру в готовность России соблюдать достигнутую вчера договорённость по разблокированию украинского экспорта.

Однако некоторые политики могут стерпеть и не такое.

Бруно Масаиш, политолог

Небольшое пари с моими подписчиками. Через два часа Антониу Гутерриш напишет твит об ударе по Одессе. Осудит ли он Россию и назовёт ли её в качестве виновника?

Андрис Параудзинс

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил удары по порту Одессы. Но тех, кто это сделал, он так и не назвал! Слово "Россия" для него табу. Может, из Альфа-Центавра "Калибры" прилетели?

Этих людей не исправить.