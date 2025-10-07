Нобелевскими лауреатами стали исследователи квантовой механики

Нобелевская премия в области физики присуждена работающим в американских университетах учёным Джону Кларку, Мишелю Деворе и Джону Мартинису за исследования в области квантовой механики. В сообщении Нобелевского комитета говорится, что учёные удостоены награды "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".

Имена лауреатов были объявлены Нобелевским комитетом в Стокгольме.

Джон Кларк — британско-американский физик, профессор экспериментальной физики Калифорнийского университета в Беркли, исследователь явления сверхпроводимости.

Мишель Деворе — французский физик, профессор прикладной физики в Йельском университете, научный руководитель программы Quantum AI корпорации Google.

Джон М. Мартинис — американский физик, профессор в Университете Калифорнии в Санта-Барбаре, также участник проектов корпорации Google, связанных с квантовыми компьютерами и искусственным интеллектом.

Открытия этих физиков в области квантовой механики в частности легли в основу создания современных квантовых компьютеров на основе сверхпроводящих кубитов (схем из сверхпроводящих материалов, обладающих нулевым электрическим сопротивлением при определённой температуре).

В понедельник в рамках так называемой Нобелевской недели были объявлены лауреаты премии по медицине, в среду ожидаются имена лауреатов по химии, в четверг станет известен лауреат премии по литературе, а в пятницу в Осло объявят лауреата премии мира.