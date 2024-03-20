Правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади, которая отбывает тюремный срок в Иране, призвала ООН продлить и расширить расследование нарушений прав человека в стране. Оно должно включать в себя и нарушения прав женщин, и возможные преступления против человечества и человечности, совершаемые от имени правительства, - цитирует заявление Мохаммади иранская служба Радио Свобода.

Заявление Мохаммади было зачитано на заседании Совета по правам человека ООН. Правозащитница подчеркнула, что с ростом общественных протестов в Иране усиливаются и государственные репрессии, и что насилие режима в отношении не только его оппонентов, но и против женщин и религиозных и этнических меньшинств невозможно остановить без давления со стороны международных организаций и правозащитных учреждений.

На том же заседании СПЧ ООН специальный докладчик по правам человека в Иране Джавид Рехман заявил о продолжающейся уже многие годы дискриминации меньшинств в Иране и о принятии законов, дискриминирующих женщин и девочек. Он призвал ООН разработать международный механизм, который позволит привлечь правительство Ирана к ответственности.