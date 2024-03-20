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Нобелевский лауреат призвала ООН расследовать нарушения прав человека в Иране

Наргес Мохаммади
Наргес Мохаммади

Правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади, которая отбывает тюремный срок в Иране, призвала ООН продлить и расширить расследование нарушений прав человека в стране. Оно должно включать в себя и нарушения прав женщин, и возможные преступления против человечества и человечности, совершаемые от имени правительства, - цитирует заявление Мохаммади иранская служба Радио Свобода.

Заявление Мохаммади было зачитано на заседании Совета по правам человека ООН. Правозащитница подчеркнула, что с ростом общественных протестов в Иране усиливаются и государственные репрессии, и что насилие режима в отношении не только его оппонентов, но и против женщин и религиозных и этнических меньшинств невозможно остановить без давления со стороны международных организаций и правозащитных учреждений.

На том же заседании СПЧ ООН специальный докладчик по правам человека в Иране Джавид Рехман заявил о продолжающейся уже многие годы дискриминации меньшинств в Иране и о принятии законов, дискриминирующих женщин и девочек. Он призвал ООН разработать международный механизм, который позволит привлечь правительство Ирана к ответственности.

  • Наргес Мохаммади — политическая и гражданская активистка, защитница прав женщин и противница смертной казни. Иранские власти 13 раз её арестовывали, пять раз судили, приговорив в общей сложности к 154 ударам плетью и 31 году заключения. Несколько раз она освобождалась под залог и продолжала заниматься правозащитой.
  • Сейчас Мохаммади отбывает наказание в тегеранской тюрьме Эвин, где часто содержатся противники режима. Ранее она объявляла голодовку в из-за того, что ей не предоставляется медицинская помощь. ООН и международные правозащитные организации считают Мохаммади политзаключённой и призывают к её оссвобождению.
  • В 2023 году Мохаммади стала лауреатом Нобелевской премии мира. От её имени получили премию и прочли написанную ею в тюрьме нобелевскую лекцию её дети. Официальный Тегеран обвинил Нобелевский комитет во вмешательстве во внутренние дела и "политизации" темы прав человека.

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