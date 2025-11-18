Ссылки для упрощенного доступа

Ночью российские дроны атаковали Днепр. Есть пострадавшие

Последствия российской атаки на Днепр, Украина, 18 ноября 2025 года
В ночь на 18 ноября российские беспилотники атаковали Днепр, в результате пострадали два человека: 59-летняя женщина и 67-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил глава областной администрации Владислав Гайваненко.

В городе также возникло несколько пожаров. Повреждены шесть жилых домов, административное здание, магазин и коммерческие предприятия. Кроме того, пострадало двухэтажное здание, в котором размещаются региональные редакции "Суспильне" и "Украинского радио".

"Произошел пожар, повылетали окна и двери, повреждены перекрытия здания и крыша. В момент атаки сотрудников в редакции не было", – сообщает "Суспильне".

Атаке также подверглись объекты железнодорожной инфраструктуры в городе.

Кроме того, сообщается о повреждениях инфраструктуры в Самаровском и Павлоградском районах Днепропетровской области.

Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, за ночь Украину атаковали 114 российских дронов и четыре ракеты. Были нейтрализован 101 беспилотник. "Зафиксировано попадание четырех ракет и 13 ударных беспилотников на 15 локациях, а также падение сбитых на двух локациях", – говорится в сообщении ведомства.

Алаудинов грозит Z-блогерам
Алаудинов грозит Z-блогерам

Алаудинов грозит Z-блогерам

"уничтожением в правовом поле"


