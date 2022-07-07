Норвегия и РФ нашли способ доставки российских грузов на Шпицберген

Норвегия заявила, что урегулировала спор с Россией по поводу доставки груза для российских шахтёров на Шпицберген. Об этом сообщает DW. Решение было найдено после "хорошего диалога" с Россией и не означает "отступления" Норвегии, пояснила официальный представитель норвежского МИД.

Контейнеры с российским грузом, задержанные на границе, были доставлены норвежскими перевозчиками в порт Тромсё и теперь направляются на норвежских судах к архипелагу в Арктике, сообщили в Осло. Как пояснил генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин, норвежских перевозчиков никто на территории Норвегии задерживать не может.

На фоне санкций в отношении России из-за войны в Украине Норвегия в середине июня остановила на норвежско-российской границе фуры с продуктами питания, запчастями и необходимым оборудованием для российских шахтеров на Шпицбергене. Министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт заявила тогда, что санкции запрещают российскому грузовому транспорту въезд на норвежскую территорию.

Россия пригрозила принять ответные меры. В Госдуме , в частности, предложили денонсировать или приостановить договор между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

Архипелаг Шпицберген принадлежит Норвегии. Однако договор о международном праве, заключенный в Париже в 1920 году, предоставляет ряду стран, в том числе и России, право добывать там сырье. Поэтому Россия, а ранее Советский Союз, добывает там уголь уже несколько десятилетий.

Норвегия не является членом Евросоюза, но входит в Европейскую экономическую зону и присоединилась ко всем шести пакетам санкций, введенным против России из-за вторжения в Украину.