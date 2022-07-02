Der Spiegel: России разрешат транзит товаров в Калининград

Еврокомиссия планирует разрешить России ввозить в Калининград товары, попавшие под санкции, но только в объёмах, сравнимых с поставками до её вторжения в Украину. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

Принятое решение позволит предотвратить возможный экспорт российской продукции через порт Калининграда. Точный объём товаров, разрешённых к транзиту, будет определяться по литовским таможенным документам. В особых случаях, например, для ремонта шлюзов, объём транзита может быть превышен, однако России придётся доказывать каждое исключение.

Решение, принятое Еврокомиссией, во многом отражает позицию правительства Германии. Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно подчёркивал, что сделает вcё, что в его силах, чтобы НАТО не стало стороной войны между Россией и Украиной. Немецкие солдаты дислоцируются в Литве и могут быть вовлечены в возможный конфликт.

По словам представителя Литвы, знакомого с ходом переговоров, Германия с 18 июня оказывала давление на Еврокомиссию, чтобы санкции не распространялись на транзит в Калининград.

Публикация решения Еврокомиссии ожидается в ближайшие дни.