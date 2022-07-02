Der Spiegel: России разрешат транзит товаров в Калининград

Еврокомиссия планирует разрешить России ввозить в Калининград товары, попавшие под санкции, но только в объёмах, сравнимых с поставками до её вторжения в Украину. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в Еврокомиссии.
Принятое решение позволит предотвратить возможный экспорт российской продукции через порт Калининграда. Точный объём товаров, разрешённых к транзиту, будет определяться по литовским таможенным документам. В особых случаях, например, для ремонта шлюзов, объём транзита может быть превышен, однако России придётся доказывать каждое исключение.
Решение, принятое Еврокомиссией, во многом отражает позицию правительства Германии. Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно подчёркивал, что сделает вcё, что в его силах, чтобы НАТО не стало стороной войны между Россией и Украиной. Немецкие солдаты дислоцируются в Литве и могут быть вовлечены в возможный конфликт.
По словам представителя Литвы, знакомого с ходом переговоров, Германия с 18 июня оказывала давление на Еврокомиссию, чтобы санкции не распространялись на транзит в Калининград.
Публикация решения Еврокомиссии ожидается в ближайшие дни.
- Калининградская область – российский эксклав, граничащий с Литвой и Польшей. Литва запретила транзит российских строительных материалов и металла после вступления 17 июня санкций Евросоюза, предусматривающих запрет на их сухопутные поставки. Пассажирские перевозки продолжаются по прежним правилам.
- Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что транзит был прекращён после консультаций с Еврокомиссией и под её руководством. 20 июня МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить запрет на транзит товаров в Калининградскую область. 21 июня посол Евросоюза в России Эдерер объяснил, что о блокаде Калининграда речь не идёт и транзит товаров, не попадающих под санкции Евросоюза, "работает нормально".
- Ограничения на импорт продукции из стали и железа предусмотрены четвёртым пакетом санкций Евросоюза. С 17 июня на территорию Евросоюза запрещено ввозить российские чёрные металлы и сталь, с 10 июля под запрет попадёт цемент, а также алкоголь и другие продукты, с 10 августа – уголь и иные виды твёрдого ископаемого топлива, с 5 декабря – нефть.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на российскую агрессию Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций в отношении России.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.