Норвегия отказалась пропустить российские грузы на Шпицберген

МИД Норвегии отклонил запрос российского предприятия "Арктикуголь", которое попросило разрешения перевезти российские грузы на Шпицберген. Об этом сообщил телеканал NRK.

На пограничной станции Стурскуг было остановлено 20 тонн российских товаров, которые направились в российский шахтерский город Баренцбург на Шпицбергене. По данным телеканала, "Арктикуголь" и посольство России отправили письмо в МИД Норвегии с просьбой сделать исключение из санкций. Однако в ведомстве заявили, что в Баренцбурге действуют те же законы, что и на всей территории Шпицбергена.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил в своем телеграм-канале, что непропущенные грузы – это продовольственные товары для российских шахтеров, которые работают в Баренцбурге. Косачев охарактеризовал произошедшее как нарушение положений Парижского договора о правовом статусе арктической территории.

Норвегия не является членом Евросоюза, но входит в Европейскую экономическую зону и присоединилась ко всем шести пакетам санкций, введенным против России из-за вторжения в Украину.