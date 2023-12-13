Норвегия передаст Украине системы ПВО NASAMS и боеприпасы

Президент Украины Владимир Зеленский в среду прибыл с неанонсированным визитом в Норвегию. Он встретился с премьер-министром страны Йонасом Гаром Стёре и принял участие в саммите Северных стран.

Стёре заявил, что Норвегия намерена и далее поддерживать Украину в её борьбе с российской агрессией. В частности, он объявил о новых мерах финансовой и военной помощи Украине. Осло выделит Украине 3 миллиарда норвежских крон (около 273 миллионов долларов) на обеспечение государственных услуг - таких, как школьная система и здравоохранение.

Кроме того, Украина получит дополнительные ракетные системы NASAMS и боеприпасы на сумму 335 миллионов крон (более трёх миллионов долларов).

На саммите Северных стран, в котором приняли участие главы Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании и Исландии, было принято совместное заявление о продолжении поддержки Украины столько, сколько это будет необходимо. На вопрос, заданный во время брифинга - может ли Украина победить без западной помощи, - Владимир Зеленский ответил: "Нельзя победить без помощи, но и проиграть тоже нельзя".