Норвегия запретит въезд автомобилей с российскими номерами

Норвегия запретит въезжать на свою территорию на автомобилях с российскими номерами – последней из приграничных стран Шенгенской зоны. Об этом пишет норвежское издание NRK.
"Как и Финляндия, Норвегия введёт ограничения на ввоз и использование в стране автомобилей с российской регистрацией. Сейчас мы изучаем, как это будет сделано, и в ближайшее время представим эффективные меры", – заявил госсекретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон.
Ранее въезд для российских автомобилей закрыли Польша, Финляндия, Латвия, Эстония и Литва. Вильнюс сделал исключение для автомобилей, направляющихся в Калининград или из него.
- 8 сентября Еврокомиссия разъяснила порядок применения санкций, согласно которым таможня стран Евросоюза имеет право не пропускать на территорию блока товары из России, импорт которых запрещён, в том числе автомобили и личные вещи россиян.
- Спустя несколько дней были опубликованы уточнения, согласно которым таможенные органы должны обращать внимание прежде всего на автомобили.
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