Норвегия запретит въезд автомобилей с российскими номерами

Норвегия запретит въезжать на свою территорию на автомобилях с российскими номерами – последней из приграничных стран Шенгенской зоны. Об этом пишет норвежское издание NRK.

"Как и Финляндия, Норвегия введёт ограничения на ввоз и использование в стране автомобилей с российской регистрацией. Сейчас мы изучаем, как это будет сделано, и в ближайшее время представим эффективные меры", – заявил госсекретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон.

Ранее въезд для российских автомобилей закрыли Польша, Финляндия, Латвия, Эстония и Литва. Вильнюс сделал исключение для автомобилей, направляющихся в Калининград или из него.