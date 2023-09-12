Представители государственных органов Литвы и Финляндии прокомментировали норму Евросоюза, предполагающую изъятие личных автомобилей, зарегистрированных в России. В Литве россиянам рекомендуют не въезжать в страну, в Финляндии говорят, что изымать машины пока не планируют.

Изъятие автотранспорта подразумевается введёнными против России санкциями, личные машины с российскими номера считаются импортированными в ЕС. Такую интерпретацию подтвердила Еврокомиссия, отметив, впрочем, что её пояснения носят только рекомендательный характер.

Если трактовать разъяснение Еврокомиссии буквально, то таможенные органы стран ЕС могут не пропустить в Евросоюз не только автомобили, но и личные вещи россиян, включая ноутбуки, смартфоны, фотокамеры, косметику, чемоданы и туалетную бумагу. Сообщалось об отдельных случаях конфискации техники. В Германии были зарегистрированы несколько случаев конфискации автомобилей с российской регистрацией, как у местных жителей, так и у проезжающих страну транзитом и у туристов.

Вице-министр иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене сообщила агентству BNS, что норма о конфискации автотранспорта доведена до местных властей в июне. По её словам, въезжающим в страну автомобилистам рекомендуют не делать этого. "Если полицейский, литовский, польский, латвийский, останавливает гражданина с российскими номерами и видит, что пересечение границы произошло раньше 24 часов (...), в принципе это означает, что человек временно ввёз машину (...), в таких случаях машина должна быть конфискована", — заявила она агентству.

По словами Нелюпшене, в Литве автомобили пока не конфисковали. Она отметила также, что норма не применяется в транзитному автотранспорту, направляющемуся в Калининград или из него.

В Финляндии представители таможни и МИД оценивают последствия трактовки правил Еврокомиссией, сообщает национальная телерадикомпания Yle. На момент публикации новости автомобили не конфисковывались, таможня планирует предупредить, если соберётся это делать. Однако на пограничных пропускных пунктах машин стало меньше, говорится в материале.