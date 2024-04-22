"Новая газета Европа": преемником Кадырова может стать Апти Алаудинов

В Кремле вероятнее всего определились с преемником главы Чечни Рамзана Кадырова: им станет командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Таковы результаты исследования, которое подготовила "Новая газета Европа".

16 апреля президент Путин подписал приказ о назначении Алаудинова на должность замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России. Исследователи издания назвали это назначение трамплином в "будущей грандиозной карьере Апти Алаудинова".

Газета напоминает, что 18 декабря 2023 года в Москве прошёл съезд "Единой России", на котором делегаты поддержали кандидатуру Владимира Путина на пятый президентский срок. На съезде выступал и Алаудинов. Он, в частности, рассуждал о традиционных ценностях и религии. Эта речь Апти Алаудинова стала первым важным сигналом его стремительного карьерного взлета, пишет "Новая газета Европа".

В январе появилась новость, что Алаудинов – доверенное лицо Путина на президентских выборах. В марте Алаудинов успешно завершил переговоры о переходе трёх тысяч бойцов ЧВК "Вагнер" в возглавляемое им спецподразделение "Ахмат", а уже в апреле был назначен "политруком" при Минобороны.

"Новая газета Европа" утверждает, что состояние здоровья Рамзана Кадырова, у которого врачи диагностировали некроз поджелудочной железы, не оставляет надежд на полное выздоровление. Сообщается также, что в 2023 году Кадыров был введен в медикаментозную кому из-за передозировки транквилизатора, который он мог принимать из-за сильных болей и бессонницы. Источники издания утверждают, что врачам тогда удалось стабилизировать состояние Кадырова, но результаты обследования его мозга "привели близких Кадырова в подавленное состояние".

Официально информацию о проблемах со здоровьем у главы Чечни не подтверждают.

В редакции полагают, что с сентября прошлого года в администрации президента России начали разрабатывать сценарий на случай вынужденной смены власти в Чечне.