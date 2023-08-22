"Новая газета Европа" узнала, как взяли под контроль выборы в Красногорске

В избирательном штабе подмосковного Красногорска озвучили плановые результаты осенних выборов ещё весной и придумали, как их контролировать. Об этом узнала "Новая газета Европа", прослушав запись заседания штаба от 23 марта 2023 года.

Явка не менее 50% и результат 70% от явки – с такими цифрами должен переизбраться на третий срок нынешний губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Этот расклад на заседании озвучила исполняющая обязанности первого заместителя главы Красногорска Наталья Тимошина.

Добиваться результата будут тотальным контролем. "Мы должны понять, кого мы ведём за руку – посписочно, пофамильно всех людей, – объяснял на заседании штаба политтехнолог Илья Островский. – Нужно поднять все списки бюджетников, найти в них тех, кто не приходил голосовать, и их в первую очередь загонять на ДЭГ [дистанционное электронное голосование – РС]". Для контроля "сгона" уже тогда создали "максимально защищённую" таблицу с местом работы и контактами каждого бюджетника.

Контролировать ДЭГ планировали с помощью сайта-ловушки – "промежуточного сайта, на который попадает избиратель по пути на портал для электронного голосования". По словам Островского, на сайте-ловушке можно будет узнать не только явку, но и за кого проголосовал избиратель.

На реальных участках в Красногорске явку будут контролировать с помощью QR-кодов: на выходе избирателя попросят поучаствовать в опросе по предъявленному QR-коду – и зафиксируют его как пришедшего.

Легитимизировать подконтрольные выборы намеревались с помощью наблюдателей от Общественной палаты. По задумке Островского, на каждом участке должно быть не меньше пяти "наших" наблюдателей, один из которых – обязательно "независимый" от Общественной палаты. В красногорском штабе его не поняли. "Все наблюдатели – от кандидатов, от Общественной палаты – они же все от ЕР [Единой России – прим. РС]?", – спросила Тимошина.