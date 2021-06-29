"Новая газета": за "Алыми парусами" с яхты мог наблюдать Путин

Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге 26 июня не стали переносить в онлайн-формат из-за того, что на него из акватории реки Невы хотел посмотреть президент России Владимир Путин. Об этом сообщает "Новая газета".

Издание подчёркивает, что доподлинно неизвестно наблюдал ли Путин за праздником. На сайте Кремля указано только, что в первой половине дня 25 июня, президент участвовал в онлайн-совещании с членами Совбеза и разговаривал по телефону с эмиром государства Катар. О том, чем Путин занимался 26 июня, информации нет. Но на самом мероприятии в зону акватории, закрытую на время водного шоу, было допущено неизвестное судно. Его силуэт напоминал яхту "Фотиния", для которой, как говорилось в расследовании "Он вам не Димон", в 2016 году было сделано аналогичное исключение, чтобы за праздником мог наблюдать Дмитрий Медведев. И тогда, и теперь "особое" судно стояло между Петропавловской крепостью и Троицким мостом. Источник "Новой газеты" сообщил, что перед шоу в акватории Невы были особенно усилены меры безопасности и проведена проверка радиочастотами.

Во время праздника "Алые паруса" около 40 тысяч выпускников находились на Дворцовой площади, где проходил концерт. Несколько тысяч туристов и жителей Петербурга в это время гуляли по центральным улицам города. Многие не соблюдали дистанцию и масочный режим.

По данной "Новой газеты", организаторы праздника дополнительно собрали на набережной около тысячи волонтёров для "создания нужной атмосферы". Часть из них, как уверяет источник издания, участвовала и в предварительных съемках сцен водной части праздника, изображая выпускников, преисполненных гордости за Россию.

После праздника в соцсетях появилась критика его организаторов - авторы критических постов указывали на рост числа заражённых коронавирусом в Петербурге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "Алые паруса" провели с "учетом рекомендаций санитарных врачей". Губернатор Петербурга Александр Беглов вслед за Песковым заявил, что власти "предупреждали каждого" о возможных рисках. В день проведения праздника в Петербурге был зафиксирован антирекорд по количеству смертей от COVID-19: за сутки умерли 107 человек.

Праздник для выпускников "Алые паруса" в Петербурге прошел в ночь на 26 июня на фоне очередной волны пандемии. Тысячи людей вышли на центральные улицы города. Власти Петербурга заявляли, что "Алые паруса" в этом году пройдут "исключительно для выпускников", и просили остальных не приходить, одна жители города всё равно массово пришли на праздник.