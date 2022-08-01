В ночь с 28 на 29 июля в результате взрыва был разрушен один из бараков фильтрационного лагеря для беженцев и пленных в посёлке Оленовка (по-украиниски Оленівка) Донецкой области. В России часто до сих пор используют его старое название Еленовка, официально изменённое в 1978 году. В бараке находились украинские военнопленные, защитники "Азовстали" в Мариуполе. Не менее 53 из них погибло, не менее 130 было ранено.

Российская пропаганда, а вслед за ней и российские патриоты, тут же обвинили Украину в том, что она сама обстреляла колонию с собственными солдатами "Хаймарсами".

Vоенкор Котенок Z

Никакой жалости к пленным «азовцам» — именно этим кровожадным тезисом руководствуются в Киеве. Ночной удар ВСУ только подтверждает это. И прав на сто процентов замминистра информации ДНР Даниил Безсонов: «Военно-политическое руководство Украины, видимо решило избавиться от ненужного балласта».

Убиты свыше 40 боевиков «Азова», еще 130 ранены. Разбор завалов продолжается, и число жертв может возрасти.

Еще раз для тех, кто пока не отошел ото сна и пребывает в утренне-кофейной прострации — Украина, Киев ударили по зоне в Еленовке, прямо по пленным украинским солдатам и офицерам.

Ошибка? Совпадение? Никак нет. А чего, собственно говоря, били? Ответ прост — после сидения пару месяцев под арестом часть «азовцев» оттаяла и стала давать показания. Более того, некоторые начали прозревать. И тогда пошли слухи, что бывших украинских пленных сейчас будут брать в отдельные подразделения, которые готовятся для освобождения Киева.

Видимо, после такой информации в Киеве и приняли решение ликвидировать пленных. Они оказались никому не нужны. А злодейство можно в очередной раз можно повестить на русских, обвинив их во всех смертных грехах. И украинцы, эти наивные простаки, по выражению Пола Крейга Робертса, поверят в «очередное преступление русских». Они же верят ублюдочной киевской власти, уничтожающей и народ, и пространство.

Перед этим очень «вовремя» появился весьма странный ролик «кастрации пленного ВСУшника»…

И последнее. По колонии в Еленовке ударили «Хаймарсами». Мы знаем, что наводят, управляют и обслуживают эти комплексы американцы, а украинцы выступают там на побегушках. Разлет реактивных снарядов «Хаймарс» составляет даже не метры, а сантиметры — били прицельно, наводя ракеты точечно, избирательно, персонально на своих же.

Впрочем, разве были славяне своими для чужих? Расходный материал…

Некоторых не устраивает такая "простая" версия и они заявляют, что пленных убили непосредственно американцы (а россияне, уже в который раз, украли у них "Хаймарс").

Выступил на эту тему и Юрий Лоза:

РИА-новости: «Минобороны РФ сообщило, что украинские войска нанесли удары американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке, где содержатся пленные "азовцы". По информации штаба обороны ДНР, погибли 53 человека, 75 получили ранения».

Однако украинские СМИ утверждают, что это совершили россияне. То есть пока ВСУшники, обслуживающие HIMARS, мирно спали, наша диверсионная группа пробралась на вражескую территорию, незаметно зарядила американскую стрелялку, навела её на изолятор, пальнула и скрылась в ночи. Даже если кто-то и поверит в этот бред, то пусть спросит себя – а россиянам это надо? Ну, хотя бы теоретически, какой для наших смысл убивать тех, кто уже сдался в плен и никакой опасности не представляет?

Через несколько часов после взрыва барака с военнопленными посольство России в Лондоне опубликовала твит о том, что бойцов "Азова" нужно казнить.

Александр Коляндр

Посольство России в Британии устами третьих лиц призывает повесить пленных "Азова". Зафиксируем просто.

Линия аргументации после обстрела тюрьмы больше всего напоминает линию отрицателей холокоста (украинских в том числе): во-первых ничего не было, а во-вторых они заслужили сполна.

Кроме российских пропагандистов и "патриотов" в то, что украинцы сами расстреляли барак со своими пленными, никто не поверил. Большинство считает, что барак с пленными взорвали боевики ЧВК "Вагнера", чтобы скрыть убийства и пытки украинских пленных, которые были предназначены к обмену. Убедительности этой версии придаёт и появившееся накануне в интернете видео с издевательствами и пытками над украинскими военными, одно из которых было особенно страшным.

Олег Козырев

Не верю никаким словам о смерти/гибели/убийстве заключенных от стороны, которая не ведет записи всего, что происходит в местах заключения.

Ибо если не ведешь запись - то что скрываешь?

Елизавета Нестерова

С утра стало известно об обстреле Еленовки, в этом поселке находятся две колонии ДНР. Там содержатся пленные: украинские чиновники и журналисты, которые отказались сотрудничать с российскими военными, бойцы «Азова»; бывшие и нынешние украинские полицейские; волонтеры, которые отвозили в разрушенный Мариуполь гуманитарную помощь.



Про волонтеров мы подробно писали. У нас был текст про то, как их похищали: днровцы не могли поверить, что волонтеры просто привезли в Мариуполь еду, что они не шпионы ВСУ. Их увезли в колонию, не дав ничего сказать родным, чудом удалось выяснить, где они. Они там провели больше 100 дней, а на выходе рассказали нам про условия в Еленовке: им давали по 150-200 миллилитров воды в день. Что в камеры на 8 человек набивают больше 50. Что никому не дают лекарств, хотя в камерах вповалку лежат люди со сломанными ногами и вывихнутыми челюстями. Что над колонией постоянно слышны крики от пыток, начальник колонии лично избивает пленных.



Когда появились кадры разрушений в Еленовке, мы показали их освободившимся оттуда украинцам. Они узнали промзону 120-й колонии: говорят, раньше там стояли станки, работали заключенные. На видео видны разрушенные полностью койки, на некоторых останки обгоревших тел. ДНР, Минобороны и «журналисты» у них на подсосе уже, естественно, отрапортовали, что это ВСУ ударило хаймарсами.



Что нужно понимать сейчас. HIMARS — РЗСО, которое бьет по координатам. Даже если предположить, что кто-то специально дезинформировал ВСУ и дал ложные координаты — очень давно известно о том, что в Еленовке военнопленные, в том числе бойцы «Азова». Те самые бойцы «Азова», которые получили прямое указание высшего руководства сдаться в плен, лишь бы сохранить жизнь. И которые, при этом, важный обменный актив для России, на кого еще менять кадыровцев. Полное сумасшествие бить по ним.



Не представляю, что сейчас чувствуют родные пленников Еленовки. Вряд ли получится в скором времени установить, кто выжил там, а кто нет, и сколько родным похищенных быть в неведении. 53 человека погибли, 75 ранены. Но что-то мне подсказывает, что начальник колонии, который пытал людей, цел и невредим.

Виктор Шендерович

Слово "Оленовка" встанет в один ряд со словами "Катынь" и "Чернокозово" (кто не знает последнего слова, погуглите для общего развития).

Какой же ад мы сотворили и продолжаем плодить...

Андрей Мальгин

"Можем повторить". Ну вот и повторяют. Расстреляли в 1940 году пленных поляков в Катыни и попытались приписать преступление немцам (даже в Нюрнберг притащили "доказательства", которые в ходе суда были опровергнуты показаниями свидетелей и сняты с рассмотрения). Теперь убили украинских военнопленных из "Азова" - и тут же заявили, что это сделала Украина. Для удобства осуществления операции жертвы предварительно были отсортированы чекистами и переведены в отдельное помещение. Ну чтоб случайных трупов не было. Причем есть версия, что взрывали помещение уже с трупами.

Ничего, будущий Нюрнберг разберется.

Можем повторить для вас Нюрнберг.

Александр Рыклин

Как кто взорвал изолятор в Оленевке? Вот, вы и взорвали-с...

Лично у меня никаких сомнений... Взрывать дома с живыми людьми внутри - это главная конторская забава с 1999 года... А Вагнер там - Шмагнер, вообще никакого значения не имеет!

Это все одна гигантская Контора... И на самом деле сегодня Россия уже никакой не спонсор терроризма... Она - источник терроризма...

Игорь Эйдман

Приказ мог отдать только Кремль

Я не верю, что массовое убийство украинских пленных в Еленовке - какая-то самодеятельность ЧВК «Вагнер» и Пригожина, как об этом сообщает ГУР Минобороны Украины (очень странное заявление). Никто бы не решился на такое массовое убийство без приказа с самого верху. Это часть большой российской политики, никакой самодеятельности в которой давно нет и быть не может.

Как убийство Немцова не могло быть самодеятельностью Кадырова, а отравление Навального - самоуправством ФСБ, никакой Пригожин даже, "стремясь скрыть факт хищения средств" (зачем ему это, у него и так карт-бланш на коррупцию), не решился бы самостоятельно принимать решение в сфере, являющееся прерогативой Кремля. Взорвать десятки пленных могли только по прямому личному приказу Путина. Сталин устроил Катынь, Путин - Еленовку. Масштабные политические преступления совершаются только с одобрения первого лица. Так устроена политика в России. По-другому здесь не бывает.

Однако сейчас не сталинские времена, а путинская Россия неизмеримо слабее и более изолированна, чем СССР. Она проигрывает преступную войну, расплата за которую неизбежна. Уверен, что в обозримом будущем за организация массового убийства пленных в Еленовке, наряду с другими преступлениями против человечности, нынешнее высшее российское руководство будут судить на новом "Нюрнбергском процессе".

Андрей Зубов

ЕЛЕНОВКА: ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ

Вместо разговоров, просто фрагмент из раздела 4.1.2 нашей книги "История России. ХХ век" - "Завоевание и раздел Польши. Катынь".

"Красная армия взяла в плен более 240 000 польских военных. Солдаты были тут же отделены от офицеров. Большинство солдат в октябре были освобождены, но 25 тысяч отправлены на строительство дорог, а 12 тысяч – в качестве бесплатной рабочей силы в распоряжение наркомата Тяжелой промышленности. В Старобельске, Осташкове и Козельске были созданы специальные офицерские лагеря. К концу февраля 1940 г. было оставлено в лагерях 8376 офицеров и 6192 полицейских, пограничников и приравненных к ним лиц военного звания. Их собирались обвинить по ст.58-13 (борьба с международным рабочим движением) и отправить в лагеря в Сибирь и на Дальний Восток.

Но 5 марта 1940 г. Политбюро, по предложению Берии, решило убить узников офицерских лагерей, а также 11 тысяч поляков (в основном из образованного слоя – учителей, профессуры, священников, инженеров, фабрикантов, чиновников), находившихся в тюрьмах на занятых территориях. Приговоры 21 587 полякам были вынесены «тройкой» в составе Ивана Баштакова, Бачо Кобулова и Всеволода Меркулова. Предложения Берии были завизированы личными подписями Сталина, Молотова, Ворошилова, Микояна, а также заочно – Калининым и Кагановичем.

Тысячи украинцев и белорусов из культурной части польского общества также были интернированы и убиты. Убийство западно-белорусской интеллигенции было совершено в лесном массиве Куропаты под Минском, украинской – в тюрьмах западно-украинских городов.

С 3 апреля по 13 мая все приговоренные военные были убиты и захоронены в Катыни под Смоленском и у деревни Медное в Тверской области. Убитые в Харьковской тюрьме были захоронены в 6-м квартале лесопарковой зоны под Харьковом и в других местах. В живых осталось не более 400 офицеров – главным образом осведомители НКВД и просоветски настроенные лица. Совершенно секретным приказом по НКВД №001365 от 26 октября 1940 палачи и другие лица, организовывавшие это массовое убийство польских граждан, были награждены «за успешное исполнение спецзадания» большими суммами денег. Иные награды не вручались, дабы не оставлять улик. В приказе поименованы практически все люди, участвовавшие в этом ужасном преступлении.

Семьи убитых, которым ничего не сообщили о трагической судьбе их близких, были сосланы в Сибирь и Казахстан (более 60 тысяч). Многие из сосланных погибли от невыносимых условий в пути или на месте ссылки.

О судьбе убитых офицеров три года ничего не было известно. Польское лондонское правительство не раз запрашивало СССР о судьбе военнопленных. Ответы были туманны, вплоть до того, что офицеров отправили в Китай. В апреле 1943 г. немцы в Катынском лесу под Смоленском раскопали одно из массовых захоронений убитых поляков из Козельского лагеря. Комиссия Польского и Международного Красного Креста установила, что расстрел произошел весной 1940 г. Но большевики всячески отрицали свою вину и утверждали, что поляков убили сами немцы. Большевики заставили и Православную Церковь лгать вместе с ними, взваливая вину на немцев. Только в 1989 г. Советский Союз признал свою ответственность за совершенный акт массового убийства и передал Польше ранее секретные документы.

Нюренбергский трибунал объявил военными преступниками и сурово наказал тех немцев, которые отдавали приказы на убийство военнопленных. Но никто из большевиков - убийц польских военнопленных – не был осужден и не понес наказания. Кобулов и Меркулов были расстреляны по делу Берии в 1953 г. Обвинения им были предъявлены в сталинском духе как «шпионам» и «агентам империа-лизма», о расстрелянных в Катыни офицерах не было сказано ни слова. По подсчетам американского историка Тимоси Снайдера с сентября 1939 по июнь 1941 г. нацисты и большевики убили примерно по сто тысяч мирных польских граждан и военнопленных, осуществляя «оздоровление» оккупированной двумя режимами Польши".

Сергей Медведев

И в страшном сне не мог предположить, что буду учить географию и топонимику Украины по местам военных преступлений России. Буча, Ирпень, Тростянец, Бородянка, Изюм, Краматорск, теперь вот Еленовка. Милые, зеленые украинские городки, о которых я раньше не слышал, превратились в топонимы ужаса наподобие Лидице, Майданека, Дахау, Хатыни, Катыни, Самашек, Алеппо... Топография террора.

Линор Горалик

У меня во френдах обнаружились два (вполне мне знакомых, это-то и производит впечатление) человека, считающих, что Оленiвка - не умышленное чудовищное преступление российского режима, а "всенетакпросто". Забанила с изумлением; впрочем, пора прекратить изумляться.

По первым российским сообщениям никто из охраны лагеря не пострадал, что тоже навело людей на размышления (после этого официальные сообщения изменились).

Александр Осовцов

Я правильно понимаю, что по российской версии при ракетном обстреле Еленовки со значительного расстояния не пострадал ни один вертухай? Дивная избирательность американского оружия или чудо божественное? Или просто идиоты?

Алексей Шварц

Украинский HIMARS настолько умный, что в бараках СИЗО поражает только украинских же военнопленных, но ни в коем случае не охрану ДНР.

Как обычно, и русские и украинские блогеры пытаются понять то, что пониманию не поддаётся — мотивы подобных действий.

Анатолий Ахутин

Эта война для Украины экзистенциальная: речь идет о ее существовании, это настоящая отечественная война. Со стороны России это война-геноцид, война-террор, война нигилистическая: уничтожающее ничто. России, и правда, нечего терять, уничтожение -- единственный способ ей как-то еще быть.

Николай Карпицкий

Последние дни ракеты прилетали совсем близко – в Былбасовку. Этот поселок примыкает к Славянску, вид на него открывается у калитки моего двора. [...] Сегодня в три часа утра громыхало так, что окна тряслись. Днем в новостях выложили фотографии обстрелянного автовокзала. Пишут, что пострадали жилые здания.

[...]

После вчерашнего сообщения о чудовищных истязаниях и массовых убийствах военнопленных как-то по-новому стали звучать ревы сирен и раскаты взрывов. Раньше я думал, что стреляют по городу просто потому, что могут, ведь такова логика гопника. Сейчас становится понятно, что стреляют потому, что целенаправленно пытаются убить как можно больше людей, а это уже логика не гопника, а маньяка. Некроимпериализм превращает гопников в маньяков. Пытки и массовые убийства военнопленных изменили перспективу войны и показали, что война ведется не между двумя государствами, а между цивилизованным государством и системой тотального терроризма, в основе которой лежит беспредел, некрофилия и ненависть ко всему человеческому и цивилизованному. Это означает невозможность заключения мира даже после полного освобождения всей территории Украины.

Сергей Абашин

Убийства и издевательства уже огромные, и они будут расти дальше, конца этому не видно и теперь уже не будет конца, пока они у власти. И мы только в начале пути понимания в деталях, в подробностях того ужаса, который происходит и будет ещё происходить, скорее всего только увеличиваясь. Как мы будем реагировать на это кошмарное знание? Мы опять закроем глаза и постараемся забыть, как это было с Чечней и с Сирией?

Военный аналитик Оливер Александер.

Спутниковые снимки Maxar из лагеря в Оленовке, гбе было убито 50 пленных, кажется, показывают могилы, вырытые возле северной стены.

Похоже, что могилы были ещё открытыми 27-го, за 2 дня до взрыва, и зарыты 30-го, в день после.

Военный аналитик Томас Си. Тайнер

1) Это не снаряд GMLRS [которые используются в "Хаймарсах"]

2) Это термобарическое оружие.

3) Это российская постановка, как обычно, некомпетентная.

Редактор военного раздела The Economist Шашак Йоши

Свидетельства говорят в пользу гипотезы о том, что Россия убила большое количество пленных в Оленевке. Для Украины наносить удар по хорошо известному лагерю пленных, или использовать для подобной цели "Хаймарс" не имеет никакого никакого смысла.

Президент Молдовы Мая Санду

Шокирована и возмущена убийством Россией военнопленных в Оленовке. Не имеющая оправданий война против Украины — грубое нарушение международного права и прав человека. Мы решительно осуждаем эти действия и призываем к их международному расследованию и санкциям.

Высший представитель ЕС по международным отношениям и безопасности Жозеп Боррель

Возмущён информацией об убийстве Россией десятков украинских пленных, которые сдались, были зарегистрированы Международным красным крестом и находились в России под защитой международного гуманитарного права. ЕС в самых решительных выражениях осуждает совершаемые Россией военные преступления.

После того, как мир не поверил России, Россия заявила, что пригласила расследовать взрыв в Оленевке Красный крест и ООН.

Красный крест в ответ сообщил, что не только не получал никаких приглашений, но и не может пока получить доступ к месту преступления.

Андрей Шипилов

Заявление террористической организации именующей себя "Министерство обороны РФ": "В интересах проведения объективного расследования удара по Еленовке Россия пригласила экспертов ООН и Красного Креста".

Заявление Международного Красного Креста: "Наша просьба о доступе к военнопленным из Оленевской колонии не была удовлетворена. Предоставление МККК доступа к военнопленным является обязательством сторон в конфликте в соответствии с Женевскими конвенциями.

Теперь маленький тест на способность к абстрактному мышлению. Угадайте с одного раза, кто из них πζδύτ.

Политолог, специалист Кир Джайлс, о новости, что Красный крест требует доступа к лагерю после смерти пленных.

Стоило это сделать до.