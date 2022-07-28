"Хрупкость и сила". Соцсети о фотосессии четы Зеленских

Энни Лейбовиц, одна из признанных величин в мире современной фотографии, сделала сессию Владимира и Елены Зеленских для журнала Vogue.
Энни Лейбовиц (одна из лучших фотографов современности) передала главное – эти двое про любовь и внутреннюю силу.
Всмотритесь в это фото! Оно про настоящее.
На фото-герои нашего времени.
Работы Энни Лейбовиц полюбила давно, их отличает простота и обнаженность взгляда, неожиданное "как есть", "врасплох", "в суть", что так редко встретишь в глянцевых журналах.
Елена Зеленская хрупкая, нежная, сострадательная, честная, здесь ничего не скроешь, и так как она себя ощущает множество женщин в Украине, которые столкнулись с жестокостью развернувшейся войны. Внутри её цветка стержень, он виден во взгляде:
Я НЕЗЛАМНА.
Чуткая Несломленность. Женственная Стойкость.
Чувствую её слёзы, чувствую её подвиг, её любовь и самоотверженность. Читаю на её лице презрение и эмоциональную истощенность. Она осталась хрустальной, но показала, какая внутри каждой украинки есть запредельная Сила, и как она необходима нашим героям и гениям - мужчинам.
Эти фотографии красивой президентской четы показывают нам, как может выглядеть нормальная семья президента, какими мужественными могут быть люди во власти.
А старый гриб, российский царишка, даже в молодые годы не смог бы так сфотографироваться со своей женой. Да и жене его, прибитой жизнью с домашним абьюзером, никогда бы не позволили так фотографироваться для модного журнала.
Российские прокремлёвские журналисты брызжут ядом.
Вы только посмотрите, какой нацеженный из немного укора взгляд удалось выжать Лейбовиц из пресного лица Зеленской. С какой тоскливой укоризной та упрекает европейских лидеров в том, что поставили недостаточно миллионов евро и европейского оружия, которое министр обороны Украины тестирует на пока живых украинцах. Посмотрите на эти слегка опущенные уголки рта, который, если разомкнется, произнесет – «Эх вы…». И на этот наполненный непролитой слезой правый глаз, в котором бьется нежность, страх и невымолвленный женский вопль – «Я останусь с ним до конца!». Конечно, до конца. Теперь ты и твои дети несете ответственность за тысячи смертей. Страх тут совсем неподдельный. И посмотрите, как они вцепились ручонками друг в дружку – Зеленская выразила надежду на то, что СВО сплотит их отношения. Ну да, почему бы не уничтожить тысячи людей для того, чтобы скрепить стухшие отношения?
Скандальная фотосессия Владимира и Елены Зеленских для Vogue не просто не осталась незамеченной в США. Результат позирования перед камерой известного фотограф Энни Лейбовиц вызывал волну негодования среди американских консерваторов.
Вот лишь некоторые комментарии. К примеру, республиканская онгрессмен Лорен Боберт высказалась о первой украинской чете следующим образом: «Эти люди думают, что мы просто кучка лохов».
А консервативный активист Скотт Преслер заметил в Твиттере: «Зачем мы отправили Украине 54 миллиарда долларов? чтобы Зеленский и его жена могли позировать для Vogue? Ты на войне и у тебя есть время на фотосессии?
В похожем духе высказалась в Твиттере и конгрессмен от Техаса Майра Флорес: «Байден: давайте продолжим направлять Украине иностранную помощь на миллиарды долларов, она им нужна!» «Реальность: семья Зеленских дарит нам фотосессию для обложки журнала Vogue».
В общем, можно девочку с мальчиком вывезти из Кривого Рога, а вот Кривой Рог из мальчика с девочкой- нет.
Впрочем, работа художницы и уместность фотосессии обсуждаются и в самой Украине, иногда - весьма критично.
Не поняла я смысла творческого подвига Энни Лейбовиц. Пошлость портретов, снабженных перечислением дизайнерских фирм, кто и во что одет, постановочная «мужественность и готовность на все» на фоне…
Для модного журнала в самое что ни на есть неподходящее для этого время. И никого не коробит эта «сделанность образов», как сейчас принято говорить? Все ок, гениальные снимки?
Читала комменты к одному посту с фотопримером из сессии гламурного стоицизма, пост назван «из жизни нормальных людей» (а все равно читается как «из жизни насекомых», но автор имела в виду похвалить…) - там пятьдесят на пятьдесят, конечно, но очень многие в восторге и натужности кадра якобы не видят. Не принято видеть. Тут априори восторгаемся, там возмущаемся, не вдумываясь, не всматриваясь, реакции выученные и повод не имеет значения.
Но смешно (я про портреты «легендарного мастера», не уловившей, где эта самая грань хорошего вкуса проходит), извините заранее, если что.
Поражает как люди ведутся на искусственные авторитеты. Дико постановочные кадры тут публиковать не буду. Клоунесса которая бросила вызов мужской профессии - лейбовиц как всегда кроме хайпа не показывает ни глубины ни уважения к вещам, которые нельзя отнести к фешн индустрии как бы из кожи вон не лезть. Но пипл хавает. Почему бы с Украины не сделать фотозону. Как я уже и отписывала поклонникам лейбовиц - ничего она не показала и никогда не покажет своими искусственными и пластиковыми плюс еще и на 50% плагиаторскими работами.
Можно конечно сказать, что Лейбовиц уже не торт, но это не так. Просто это коммерческая съёмка с чётким заказом. Сделана крепко, профессионально, Лейбовиц.
Немного об Энни Лейбовиц, которую некоторые обвинили в «непрофессионализме» (мама дорогая).
Она не просто фотограф-портретист… фото знаменитостей с хорошим светом, правильно подобранным интерьером… Макияж, наряд… нет, это не ее стиль….
Каждая ее работа - это недорассказанная история. Ты смотришь на фотографию и «читаешь» роман… Чего стоит тот самый знаменитый снимок Джонна Леннона и Йоко Оно (кстати, чуть ли не в день убийства Леннона)…
Посмотрите ее работы. Они того стоят.
Так что она сняла жену президента так, как она ее увидела. И поза, и грим, и антураж - соответствует нашей жизни.
И Энни Лейбовиц уж точно не в курсе, в наших политических реалий… Она делает свою работу, а нам тоже есть чем заняться.
Интересно, а это только мне одному кажется, что мимимишный портрет главнокомандующего под ручку с модельной женой на обложке гламурного журнала в разгар боевых действий, когда ежедневно гибнут сотни людей, это не слишком удачный PR?
«Лейбовиц не та», «Зеленский не достаточно героичен», «ей бы только сигарету взять».
Вместо радости за понятный яркий сигнал миру, - мы воюем за любовь и своих близких, - в Украину вернулся обыкновенный мирный срач, - мы помимо прочего ещё и воюем друг с другом и с президентом.
Я очень чувствительно отношусь к таким вещам.
Сейчас, как никогда, надо быть откровенным в оценках своих и общих ошибок, особенно в сферах, где есть экспертиза.
Но открытый, не лицемерный дискурс - это не срач.
Многие говорят: в войну неуместно красоваться в глянце. Что лучше бы она делала что-то более полезное. Не соглашусь. Если смотреть рационально, это очень удачный ход для украинской стороны.
По ряду причин:
- Глянец – медиатовар широкого потребления. Попадание в него нужно не для красоты, а ради охватов.
- У американского Vogue отличная цитируемость. Появившись там, автоматически оказываешься ещё в сотне-другой СМИ, что и умно, и эффективно.
- Тема Украины практически сошла с повестки в США и ЕС. Для Украины это риск лишиться поддержки союзников, что автоматически приведёт к проигрышу в войне. Поэтому важно вернуть внимание толпы: именно от её настроения зависят решения политиков-популистов, принимающих решения, поставлять или нет оружие, давать ли кредиты, брать ли беженцев. Всем политикам наплевать на происходящее в другой стране, пока это не получает отклик среди его электората. Украинцы молодцы, что понимают это и работают с реальным положением дел.
- Автор фото – Энни Лейбовиц, идол отрасли. Сотрудничество с ней – сигнал элитам, что тема Украины в тренде, в неё нужно инвестировать.
- Это улучшает имидж. Благодаря грамотной работе пиарщиков, Украина из страны третьего мира с высоким уровнем коррупции (из-за чего её, собственно говоря, и не брали в ЕС) стала родиной отважных людей, борющихся за демократические ценности. Всего за полгода.
Поэтому перед нами не пример тщеславия, а очень умный политический PR. Снимаю шляпу.
Мне понятен гнев и неприятие красивых фото президентской четы, сделанные в такой страшный для страны момент, когда ежеминутно погибают люди. Но фото на обложке такого крутого журнала – не для нас. Они для международного сообщества, которое быстро устаёт от пугающих картинок и уже начало как бы привыкать к теме войны в Украине и пролистывать новости с фронта. Такие публикации – возможность лишний раз привлечь внимание к нашей беде. А фото, сделанные легендарной Энни Лейбовиц, – всегда произведение искусства и не могут не вызвать общественный резонанс.
Любую возможность нужно использовать, любую! Нравится нам первая леди, не нравится – неважно. Супруга президента сейчас представляет свой народ на важнейших мировых площадках и надо честно сказать, что справляется она со своей миссией очень неплохо.
Нужно, как мне кажется, попытаться выключить эмоции и исходить исключительно из национальных интересов.
Я специально прошлась по комментариям под публикациями с этой фотосессией – иностранцы прекрасно поняли месседж, более того, многие из них пытаются ещё и защитить президентскую чету от критики украинцев и это очень трогательно.
Мне фотографии Энн Лейбовиц кажутся скучными. Они профессиональные, отличные, но тупо скучные. Але.
Владимир Александрович прирожденный артист. Все, что он умеет делать профессионально - это торговать лицом. Свет софитов и обложки «Воуг» и «Нью-Йорк Таймс» - его звездный час. Нарцисс скорее умрет, чем покинет такую сцену. И это я сейчас в прямом смысле. Это вершина его карьеры. Это его наизвезднейший час. Пик его жизни.
Но сейчас артист полностью на своём месте.
Его работа на данный момент - торговать лицом на мировой арене и тем самым приносить Украине рейтинг, санкции для России и оружие на фронт.
Приезд в Украину Энни Лейбовиц, фотосессия президентской супружеской пары, фото первой леди, публикация этого фото на обложке Vogue - это ГАРАНТИРОВАННЫЙ мировой резонанс темы Украины. Особенно в США, от которых мы так ждём лендлиз. Особенно на 6-м месяце войны, "от которой все устали". Это поддержка общественного резонанса. Просто потому что это Лейбовиц. Это вложения профессионализма и огромного социального капитала мастера в поддержание мирового резонанса по войне в Украине. По войне, которую до сих пор миллионы людей, в том числе и в США, считают "всего лишь неприятной и опасной вознёй прокси, и потому давать оружие Украине нельзя". Резонанс этой фотосессии конвертируется в международную поддержку и в поставки оружия для ПОБЕДЫ Украины. А значит - это ЖИЗНИ наших воинов и наших гражданских.
Ещё раз, для недалёких и для оскорблённых))))
Резонанс фотосессии Лейбовиц конвертируется в поддержку ПОБЕДЫ Украины.
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