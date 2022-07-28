"Хрупкость и сила". Соцсети о фотосессии четы Зеленских

Энни Лейбовиц, одна из признанных величин в мире современной фотографии, сделала сессию Владимира и Елены Зеленских для журнала Vogue.

Мариса Левицкая:

Энни Лейбовиц (одна из лучших фотографов современности) передала главное – эти двое про любовь и внутреннюю силу.

Всмотритесь в это фото! Оно про настоящее.

На фото-герои нашего времени.

Надя Леони:

Работы Энни Лейбовиц полюбила давно, их отличает простота и обнаженность взгляда, неожиданное "как есть", "врасплох", "в суть", что так редко встретишь в глянцевых журналах.

Елена Зеленская хрупкая, нежная, сострадательная, честная, здесь ничего не скроешь, и так как она себя ощущает множество женщин в Украине, которые столкнулись с жестокостью развернувшейся войны. Внутри её цветка стержень, он виден во взгляде:

Я НЕЗЛАМНА.

Чуткая Несломленность. Женственная Стойкость.

Чувствую её слёзы, чувствую её подвиг, её любовь и самоотверженность. Читаю на её лице презрение и эмоциональную истощенность. Она осталась хрустальной, но показала, какая внутри каждой украинки есть запредельная Сила, и как она необходима нашим героям и гениям - мужчинам.

Дарья Невская:

Эти фотографии красивой президентской четы показывают нам, как может выглядеть нормальная семья президента, какими мужественными могут быть люди во власти.

А старый гриб, российский царишка, даже в молодые годы не смог бы так сфотографироваться со своей женой. Да и жене его, прибитой жизнью с домашним абьюзером, никогда бы не позволили так фотографироваться для модного журнала.

Российские прокремлёвские журналисты брызжут ядом.

Марина Ахмедова:

Вы только посмотрите, какой нацеженный из немного укора взгляд удалось выжать Лейбовиц из пресного лица Зеленской. С какой тоскливой укоризной та упрекает европейских лидеров в том, что поставили недостаточно миллионов евро и европейского оружия, которое министр обороны Украины тестирует на пока живых украинцах. Посмотрите на эти слегка опущенные уголки рта, который, если разомкнется, произнесет – «Эх вы…». И на этот наполненный непролитой слезой правый глаз, в котором бьется нежность, страх и невымолвленный женский вопль – «Я останусь с ним до конца!». Конечно, до конца. Теперь ты и твои дети несете ответственность за тысячи смертей. Страх тут совсем неподдельный. И посмотрите, как они вцепились ручонками друг в дружку – Зеленская выразила надежду на то, что СВО сплотит их отношения. Ну да, почему бы не уничтожить тысячи людей для того, чтобы скрепить стухшие отношения?

Валентин Богданов:

Скандальная фотосессия Владимира и Елены Зеленских для Vogue не просто не осталась незамеченной в США. Результат позирования перед камерой известного фотограф Энни Лейбовиц вызывал волну негодования среди американских консерваторов.

Вот лишь некоторые комментарии. К примеру, республиканская онгрессмен Лорен Боберт высказалась о первой украинской чете следующим образом: «Эти люди думают, что мы просто кучка лохов».

А консервативный активист Скотт Преслер заметил в Твиттере: «Зачем мы отправили Украине 54 миллиарда долларов? чтобы Зеленский и его жена могли позировать для Vogue? Ты на войне и у тебя есть время на фотосессии?

В похожем духе высказалась в Твиттере и конгрессмен от Техаса Майра Флорес: «Байден: давайте продолжим направлять Украине иностранную помощь на миллиарды долларов, она им нужна!» «Реальность: семья Зеленских дарит нам фотосессию для обложки журнала Vogue».

В общем, можно девочку с мальчиком вывезти из Кривого Рога, а вот Кривой Рог из мальчика с девочкой- нет.

Впрочем, работа художницы и уместность фотосессии обсуждаются и в самой Украине, иногда - весьма критично.

Светлана Храмова:

Не поняла я смысла творческого подвига Энни Лейбовиц. Пошлость портретов, снабженных перечислением дизайнерских фирм, кто и во что одет, постановочная «мужественность и готовность на все» на фоне…

Для модного журнала в самое что ни на есть неподходящее для этого время. И никого не коробит эта «сделанность образов», как сейчас принято говорить? Все ок, гениальные снимки?

Читала комменты к одному посту с фотопримером из сессии гламурного стоицизма, пост назван «из жизни нормальных людей» (а все равно читается как «из жизни насекомых», но автор имела в виду похвалить…) - там пятьдесят на пятьдесят, конечно, но очень многие в восторге и натужности кадра якобы не видят. Не принято видеть. Тут априори восторгаемся, там возмущаемся, не вдумываясь, не всматриваясь, реакции выученные и повод не имеет значения.

Но смешно (я про портреты «легендарного мастера», не уловившей, где эта самая грань хорошего вкуса проходит), извините заранее, если что.

Наталья Сойко:

Поражает как люди ведутся на искусственные авторитеты. Дико постановочные кадры тут публиковать не буду. Клоунесса которая бросила вызов мужской профессии - лейбовиц как всегда кроме хайпа не показывает ни глубины ни уважения к вещам, которые нельзя отнести к фешн индустрии как бы из кожи вон не лезть. Но пипл хавает. Почему бы с Украины не сделать фотозону. Как я уже и отписывала поклонникам лейбовиц - ничего она не показала и никогда не покажет своими искусственными и пластиковыми плюс еще и на 50% плагиаторскими работами.

Елена Кошкина:

Можно конечно сказать, что Лейбовиц уже не торт, но это не так. Просто это коммерческая съёмка с чётким заказом. Сделана крепко, профессионально, Лейбовиц.

Ирена Ходурская:

Немного об Энни Лейбовиц, которую некоторые обвинили в «непрофессионализме» (мама дорогая).

Она не просто фотограф-портретист… фото знаменитостей с хорошим светом, правильно подобранным интерьером… Макияж, наряд… нет, это не ее стиль….

Каждая ее работа - это недорассказанная история. Ты смотришь на фотографию и «читаешь» роман… Чего стоит тот самый знаменитый снимок Джонна Леннона и Йоко Оно (кстати, чуть ли не в день убийства Леннона)…

Посмотрите ее работы. Они того стоят.

Так что она сняла жену президента так, как она ее увидела. И поза, и грим, и антураж - соответствует нашей жизни.

И Энни Лейбовиц уж точно не в курсе, в наших политических реалий… Она делает свою работу, а нам тоже есть чем заняться.

Борис Локшин:

Интересно, а это только мне одному кажется, что мимимишный портрет главнокомандующего под ручку с модельной женой на обложке гламурного журнала в разгар боевых действий, когда ежедневно гибнут сотни людей, это не слишком удачный PR?

Егор Гордеев:

«Лейбовиц не та», «Зеленский не достаточно героичен», «ей бы только сигарету взять».

Вместо радости за понятный яркий сигнал миру, - мы воюем за любовь и своих близких, - в Украину вернулся обыкновенный мирный срач, - мы помимо прочего ещё и воюем друг с другом и с президентом.

Я очень чувствительно отношусь к таким вещам.

Сейчас, как никогда, надо быть откровенным в оценках своих и общих ошибок, особенно в сферах, где есть экспертиза.

Но открытый, не лицемерный дискурс - это не срач.

Ганна Мирошник:

Многие говорят: в войну неуместно красоваться в глянце. Что лучше бы она делала что-то более полезное. Не соглашусь. Если смотреть рационально, это очень удачный ход для украинской стороны.

По ряду причин:

- Глянец – медиатовар широкого потребления. Попадание в него нужно не для красоты, а ради охватов.

- У американского Vogue отличная цитируемость. Появившись там, автоматически оказываешься ещё в сотне-другой СМИ, что и умно, и эффективно.

- Тема Украины практически сошла с повестки в США и ЕС. Для Украины это риск лишиться поддержки союзников, что автоматически приведёт к проигрышу в войне. Поэтому важно вернуть внимание толпы: именно от её настроения зависят решения политиков-популистов, принимающих решения, поставлять или нет оружие, давать ли кредиты, брать ли беженцев. Всем политикам наплевать на происходящее в другой стране, пока это не получает отклик среди его электората. Украинцы молодцы, что понимают это и работают с реальным положением дел.

- Автор фото – Энни Лейбовиц, идол отрасли. Сотрудничество с ней – сигнал элитам, что тема Украины в тренде, в неё нужно инвестировать.

- Это улучшает имидж. Благодаря грамотной работе пиарщиков, Украина из страны третьего мира с высоким уровнем коррупции (из-за чего её, собственно говоря, и не брали в ЕС) стала родиной отважных людей, борющихся за демократические ценности. Всего за полгода.

Поэтому перед нами не пример тщеславия, а очень умный политический PR. Снимаю шляпу.

Ида Антонян:

Мне понятен гнев и неприятие красивых фото президентской четы, сделанные в такой страшный для страны момент, когда ежеминутно погибают люди. Но фото на обложке такого крутого журнала – не для нас. Они для международного сообщества, которое быстро устаёт от пугающих картинок и уже начало как бы привыкать к теме войны в Украине и пролистывать новости с фронта. Такие публикации – возможность лишний раз привлечь внимание к нашей беде. А фото, сделанные легендарной Энни Лейбовиц, – всегда произведение искусства и не могут не вызвать общественный резонанс.

Любую возможность нужно использовать, любую! Нравится нам первая леди, не нравится – неважно. Супруга президента сейчас представляет свой народ на важнейших мировых площадках и надо честно сказать, что справляется она со своей миссией очень неплохо.

Нужно, как мне кажется, попытаться выключить эмоции и исходить исключительно из национальных интересов.

Я специально прошлась по комментариям под публикациями с этой фотосессией – иностранцы прекрасно поняли месседж, более того, многие из них пытаются ещё и защитить президентскую чету от критики украинцев и это очень трогательно.

Аркадий Бабченко:

Мне фотографии Энн Лейбовиц кажутся скучными. Они профессиональные, отличные, но тупо скучные. Але.

Владимир Александрович прирожденный артист. Все, что он умеет делать профессионально - это торговать лицом. Свет софитов и обложки «Воуг» и «Нью-Йорк Таймс» - его звездный час. Нарцисс скорее умрет, чем покинет такую сцену. И это я сейчас в прямом смысле. Это вершина его карьеры. Это его наизвезднейший час. Пик его жизни.

Но сейчас артист полностью на своём месте.

Его работа на данный момент - торговать лицом на мировой арене и тем самым приносить Украине рейтинг, санкции для России и оружие на фронт.

Наталья Хлопонина:

Приезд в Украину Энни Лейбовиц, фотосессия президентской супружеской пары, фото первой леди, публикация этого фото на обложке Vogue - это ГАРАНТИРОВАННЫЙ мировой резонанс темы Украины. Особенно в США, от которых мы так ждём лендлиз. Особенно на 6-м месяце войны, "от которой все устали". Это поддержка общественного резонанса. Просто потому что это Лейбовиц. Это вложения профессионализма и огромного социального капитала мастера в поддержание мирового резонанса по войне в Украине. По войне, которую до сих пор миллионы людей, в том числе и в США, считают "всего лишь неприятной и опасной вознёй прокси, и потому давать оружие Украине нельзя". Резонанс этой фотосессии конвертируется в международную поддержку и в поставки оружия для ПОБЕДЫ Украины. А значит - это ЖИЗНИ наших воинов и наших гражданских.

Ещё раз, для недалёких и для оскорблённых))))

Резонанс фотосессии Лейбовиц конвертируется в поддержку ПОБЕДЫ Украины.