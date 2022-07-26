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Цитаты Свободы

"Дискредитировал одним лайком". Соцсети о новых репрессиях

Новосибирский муниципальный депутат Хельга Пирогова покинула Россию из-за угрозы уголовного дела, заведённого чуть ли не по личной просьбе Бастрыкина.

Дело возникло из-за довольно эмоционального (хотя уже стёртого) твита о погибших на войне российских солдатах. Теперь путинские патриоты беснуются из-за того, что Пирогова смогла уехать.

Андрей Медведев:

Никогда такого не было, и вот опять.
Хельге дали поглумиться над погибшими солдатами, потом думали возбуждать дело или нет, дождались окрика из Москвы, задержали, отпустили, жевали сопли, дали уехать.
Я же так и написал: поругают и отпустят.

Ничего удивительного, впрочем. В Новосибирске, где мэр коммунист, своя атмосфера давно. Год назад там оппозиционеры вполне себе отпраздновали день независимости Украины.

Владимир Соловьёв:

Про неё все понятно. Но ведь за этот персонаж кто-то голосовал. Вот что у них в голове?

В оппозиционной среде не все поддерживают ту реплики Хельги Пироговой, но однозначно поддерживают её в этой ситуации.

Наталья Пинус:

Я не поддерживаю слов, написанных Хельгой о погибших военных, считаю такой ее поступок неэтичным и опрометчивым.
Полагаю, она и сама сегодня понимает, что зря это сделала.
Есть одно обстоятельство, которое может объяснить такой эмоциональный дисбаланс.
Хельга беременна, срок 4,5 месяца.
У меня трое детей, я знаю, что беременность - это особое состояние женщины. Серьезным образом идёт перестройка гормонального фона, у многих это сопровождается эмоциональными реакциями.
У Хельги ещё нет детей. Она не знает о тех не всегда приятных «сюрпризах», которые может принести беременность.
Считаю, сегодня самое разумное - учесть этот фактор и изменить меру пресечения для Хельги Пироговой. Возможно, извинения Хельги перед родственниками погибших будут способствовать разрешению этой крайне неприятной ситуации.

Сергей Смирнов:

Давайте разберем «состав» преступления. Сразу оговариваюсь: тут не будет никакого оправдания статьи о фейках. Это чудовищная статья УК и она должна быть отменена, как и десяток других политических статей.

Но все же исходим из сегодняшнего дня, что эта статья есть в уголовном кодексе и по ней даже начала складываться практика.

Итак берем стертый твит Хельги и цитируем: «Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали». Речь шла о нашей статье про добровольцев, которые поехали воевать в Украину.

Ну что, давайте найдем в этом твите именно фейки. По всем прежним делам логика такая. Военные преступления – это фейк, потому что Минобороны России не сообщало о военных преступлениях. То есть берется пост о войне, эксперты смотрят, сообщало об этом Минобороны или нет. И делают вывод, что раз не сообщало, то это фейк.

Что же будет фейком в твите. Давайте попробуем предположить. Кажется самый вероятный вариант – роскошные похороны. Минобороны не сообщало про роскошные похороны. Но тогда можно привлечь любого человека, который пишет о похоронах. Как-то не очень.

Ладно, может тогда нет слова щщи и именно оно фейк. Ведь Минобороны его не использует. Но что делать с теми тысячами, которые используют. Что же тогда фейк в твите?! Да ничего, я уверен, что следователи в Новосибирске очень внимательно посмотрели на твит с разных сторон и ничего не нашли. Поэтому вчера и была административка.

А сегодня невменяемый персонаж отдал приказ найти уголовку там, где даже по их чудовищным законам ее и близко нет.

Александр Феоктистов:

Вообще интересно, в разных странах жёсткость наказания смещена в разные сферы. Скажем, в Европе - это преступления против личности, в США - налоговые преступления, за которые можно уехать на более долгий срок, чем за убийство.
И тут Россия нашла свой путь. Она особенно оголтело защищает мёртвых.

Сергей Чернышов:

Вся эта борьба с инакомыслием - по существу есть борьба прошлого с будущим. Всё эти так называемые "патриоты" - на самом деле, обыкновенные охранители, чья молодость пришлась на какие-нибудь там 1970-80-е годы, а потому выглядит для них лучшим временем. Конечно, им грустно, что на смену приходит новое поколение, для которых все эти "советские ценности" - пустой звук, и которое всю эту "советскую систему" никак не хочет возрождать. Ровно как и грустно тем, чей взлёт деловой активности пришелся на 1990-е годы, и которые никак не хотят понять, что новому поколению все эти понты и распальцовки вообще неинтересны.
(Между строк заметим: если бы эти охранители ещё бы могли внятно сформулировать что это за "советская система образования и воспитания" - цены бы им не было. А то ж они так - в основном излагают идеологические штампы или бессвязно мычат)
Поскольку у этих охранителей, как правило, скверное образование, они не могут понять простую вещь: когда вы избавляетесь от несогласных, это приводит не к развитию системы в нужном вам направлении, а к её смерти. Потому что развитие возможно только в условиях внутренних противоречий. Следовательно для развития нужны те, кто баламутит, а не не, кто ходит строем и клянётся на верность фюреру.
Ну вот добились они того, что в Новосибирске на одного яркого гражданина и по совместительству местного депутата может стать меньше - пишут, что на Хельгу Пирогову таки завели уголовное дело. Окей, за наследство абстрактное наследство "дедов и прадедов" (чем один там товарищ её упрекал) теперь можно быть спокойными, ну а дальше что? Принесёт ли это хоть какой-то стимул для развития города? Очевидно, что нет.
Да и кому оно нужно, это развитие города, когда на кону - возрождение безвременно ушедшей молодости. Полагаю, что нужно оно только тем, кто заступился за Хельгу в этой ситуации.
Снова между строк скажем, что Хельга не только депутат, а представитель независимого профсоюза - Альянса учителей в Новосибирской области. Собственно, в нашем серо-коричневом Общественном совете при региональном минобре она была одной из немногих, с кем можно на достойном уровне обсуждать содержательные вопросы в образовании.
Теперь этого нет. Ну останутся в региональном образовании только согласные, кому будет от этого лучше? Только тем, кто отчитываться за наличие "витрин социализма", а больше и никому.

Тем временем, новости из соседнего с Новосибирской областью Алтайского края показывают, что заполучить проблемы можно уже не только из-за твита, но и из-за лайка или смайлика. Преподавателя философии Алексея Аргунова оштрафовали за эмодзи "грущу" под антивоенным постом в "Одноклассниках".

Остап Кармоди:

Первый в России приговор за лайк (на самом деле грустный смайлик) под военным постом.

Но осужденный тоже, конечно, молодец:

"Как буду менять поведение в сети, я пока не решил. Очевидно, что надо как-то действовать осторожнее. Но в то же время совсем молчать нехорошо. Может быть, не в "Одноклассниках" этим заниматься…"

Ирина Иновели:

Российский суд окончательно слетел с копыт - штрафует уже не за антивоенные посты, а за лайки под ними!!!!!!!!!!!!((((((((((

Аббас Галлямов:

Режим стал хрупким как кисейная барышня. Его уже и лайки пугают.

Игорь Яковлев:

Это первый случай, когда статью о «дискредитации армии» вменили не за публикацию или репост, а за лайк чужого поста.
Я теперь тоже грущу.

Игорь Бахарев:

А вот с преступлением в виде эмоции "Грущу" под постом "Лидер алтайского "Яблока" оштрафован за дискредитацию армии" я пока ещё не сталкивался. И то, что они умеют определять время "преступления" лишь с точностью до дня - это странно.

Владимир Осечкин:

Что ж это за «силы» такие, которых легко может дискредитировать преподаватель философии одним лайком?

Станислав Кучер:

В каждой строчке протокола - несокрушимая мощь великой державы, пионера духовного ренессанса человечества, признак скорой и неминуемой победы в историческом противостоянии с обреченным Западом. Вы, кстати, осторожнее с лайками под этим постом.

Светлана Прокопьева:

Вот это вот "публично выразил эмоции" - по-моему, серьезный такой прыжок вперед, прям-таки новый этап какой-то) Что еще теперь остается? Прилюдно подумал, сформулировал у себя в голове мысль?

Олег Пшеничный:

Товарищ генпрокурор, обратите внимание: так до сих пор и не определено, сколько давать за смайлик, сколько за лайк, сколько за кавычки.
Это чревато произволом и избирательным правоприменением, товарищ генпокурор. Прошу разобраться.

Дмитрий Колезев:

Это еще что! Скоро начнут штрафовать, если поморщишься при виде Соловьева. А если Путина переключишь по телевизору — сразу на пять лет.

Александр Кобринский:

Надо же - грустит, мерзавец, когда все патриоты обязаны радоваться штрафу для яблочника!
Какая же бездна возможностей открывается теперь!
Улыбнулся во время беснования Соловьева - 30 тысяч штраф.
Отвернулся от буквы "Z" на заборе - 10 суток ареста.
Пожал руку лицу, который публично не одобрил то, что ни в коем случае не является войной, - 15 суток.
Ну, а уж смайлики под постами считать - тут можно занять работой всю полицию России. Не уголовниками же им заниматься, правда?

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