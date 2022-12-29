"Новая новгородская газета"заявила о закрытии из-за цензуры

В Новгородской области после 23 лет существования закрылась "Новая новгородская газета" - старейшее независимое издание региона. Об этом говорится в обращении главного редактора Сергея Брутмана на сайте газеты.
"Все авторы "ННГ", штатные и внештатные, 23 года служили вам за сущие копейки, недостаточные для выживания, а пропитание искали, кто где мог. Но средств теперь совершенно нет и на само издание, - написал Брутман.
Также он отметил, что "свободное слово российских СМИ запрещено и карается", и привел статистику по количеству политически мотивированных задержаний, случаев давления на адвокатов, число уголовных и административных дел, возбужденных по статье о фейках об армии и дискредитации Вооруженных сил. Большинство независимых СМИ в России заблокированы, а журналисты были вынуждены уехать из страны, добавил Брутман.
"Мы эмигрировать не хотим. Это - наша Родина. Нельзя оставлять её на произвол полицейского государства. Для меня лично "ННГ" значила так много, что я не готов видеть, как газета будет удушена удавкой. Мы уходим "своими ногами": живыми – и непобеждёнными", - написал главный редактор.
Брутман отметил, что запущенный журналистами "Портал 53" продолжит работу, но изменится - "станет более журнальным", сохранив ценности "Новой новгородской газеты".
Последний номер "ННГ" вышел 28 декабря. Издание работало с 1999 года.
- После вторжения в Украину российские власти под угрозой наказания обязали граждан называть войну "спецоперацией" и использовать только официальные российские данные. За публикацию сведений о войне из иных источников ввели штрафы и тюремные сроки – они предусмотрены новыми статьями о дискредитации российской армии и о распространении про неё фейков. Это вынудило многие СМИ уехать, закрыться или отказаться публиковать информацию о войне. Оставшиеся в стране независимые СМИ вынуждены работать в условиях жесточайшей цензуры, под угрозой суровых наказаний.
- В международном рейтинге по уровню свободы в интернете Россия заняла 65-е место из 70.
- В ежегодном рейтинге свободы СМИ, составляемом международной неправительственной организацией "Репортёры без границ", у России 155-е место из 180.
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