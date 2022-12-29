"Новая новгородская газета"заявила о закрытии из-за цензуры

В Новгородской области после 23 лет существования закрылась "Новая новгородская газета" - старейшее независимое издание региона. Об этом говорится в обращении главного редактора Сергея Брутмана на сайте газеты.

"Все авторы "ННГ", штатные и внештатные, 23 года служили вам за сущие копейки, недостаточные для выживания, а пропитание искали, кто где мог. Но средств теперь совершенно нет и на само издание, - написал Брутман.



Также он отметил, что "свободное слово российских СМИ запрещено и карается", и привел статистику по количеству политически мотивированных задержаний, случаев давления на адвокатов, число уголовных и административных дел, возбужденных по статье о фейках об армии и дискредитации Вооруженных сил. Большинство независимых СМИ в России заблокированы, а журналисты были вынуждены уехать из страны, добавил Брутман.

"Мы эмигрировать не хотим. Это - наша Родина. Нельзя оставлять её на произвол полицейского государства. Для меня лично "ННГ" значила так много, что я не готов видеть, как газета будет удушена удавкой. Мы уходим "своими ногами": живыми – и непобеждёнными", - написал главный редактор.



Брутман отметил, что запущенный журналистами "Портал 53" продолжит работу, но изменится - "станет более журнальным", сохранив ценности "Новой новгородской газеты".

Последний номер "ННГ" вышел 28 декабря. Издание работало с 1999 года.