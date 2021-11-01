Новгородская область первой продлила "нерабочие дни"

В Новгородской области режим "нерабочих дней" продлится до 14 ноября, сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

Ограничения будут продлены "с сохранением заработной платы". Никитин подчеркнул, что требования к работающим организациям будут ужесточены: "планируется запретить работу кафе, магазинов, а также других торговых точек и заведений региона, которые игнорируют систему QR-кодов".

О возможном продлении "нерабочих дней" в других регионах России сообщила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её мнению, это нужно для того, чтобы переломить ситуацию с коронавирусом.

"Эффект от принимаемых мер, принятых уже мер не наступит немедленно, для этого нужно время, не меньше одной инкубации (инкубационный период штамма "дельта" составляет примерно неделю. – РС)", – сказала Попова в понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

1 ноября количество заболевших COVID-19 в мире превысило 5 млн человек. В России, включая аннексированный Крым, за последние сутки выявили 40 402 случая заражения коронавирусом, 1155 пациентов с COVID-19 умерли, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

"Нерабочие дни" во всех регионах России действуют с 30 октября по 7 ноября. Предполагается, что в этот период сотрудники всех организаций, кроме предприятий жизнеобеспечения и непрерывного цикла, не ходят на работу, но продолжают получать зарплату.