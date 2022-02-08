Новое дело Навального рассмотрят на выездном заседании в колонии

Предварительное заседание Лефортовского районного суда по делу Алексея Навального по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду пройдёт 15 февраля во владимирской исправительной колонии №2, где оппозиционер отбывает наказание. Об этом сообщает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш со ссылкой на адвокатов. На сайте суда также указано, что заседание будет выездным.

Согласно карточке дела, Навального обвиняют в двух эпизодах по статье об оскорблении участников судебного разбирательства и четырех эпизодах по статье о мошенничестве в особо крупном размере. 3 февраля объединённое дело поступило в суд.

О том, что дела о мошенничестве и оскорблении судьи объединили в одно, стало известно в середине января. По этим эпизодам Навальному грозит до 10 лет лишения свободы, говорила его адвокат Ольга Михайлова. По её словам, следствие воспользовались процедурой выделения отдельных эпизодов из дела для того, чтобы предъявлять Навальному новые обвинения по одному и тому же делу.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в отношении Навального и его соратников в декабре 2020 года. По версии следствия, они растратили 356 миллионов рублей пожертвований, собранных на работу фондов оппозиционного политика.

О том, что в отношении Алексея Навального возбуждено дело об оскорблении судьи стало известно в мае во время рассмотрения дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Во время процесса Навальный обвинял судью в предвзятости и получил более 10 замечаний.

Год назад оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Москву из Германии, где несколько месяцев лечился и проходил реабилитацию после отравления в России боевым химическим веществом из группы "Новичок". С тех пор он лишён свободы: сначала Навального арестовали, а затем суд отправил его в колонию по уголовному делу от 2014 года.