Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Общество

Новоселье "Новичка": разработчики химоружия получили новое здание

Алексей Навальный и новое здание 27-го научного центра Минобороны РФ

В Москве торжественно открыто новое здание 27-го научного центра Министерства обороны. Это головной научный военно-химический и военно-биологический центр в России. Новый кампус 27-го центра соседствует с военно-химическим институтом ГосНИИОХТ. Обе организации находятся под санкциями США, как причастные к российским программам оружия массового поражения. Согласно совместному расследованию Радио Свобода, группы Bellingcat и других изданий, именно бывшие сотрудники 27-го Научного центра могли стоять за разработкой усовершенствованной формы отравляющего вещества их группы "Новичков", которые использовались для покушений на Сергея и Юлию Скрипаль и Алексея Навального.

Новое здание 27-го НЦ посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он заявил, что здесь военные ученые будут заниматься изучением новых заболеваний и разработкой препаратов против них. Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов дал понять, что речь идет в том числе о COVID-19. По его словам, сотрудники 27-го НЦ "разрабатывают лекарственные и активные биологические вещества для лечения различных стадий коронавируса", причем одно из них, утверждает Кириллов, уже готово и центр начал его регистрацию.

Официальный адрес 27-го Научного центра – Бригадирский переулок, 13, в Басманном районе Москвы. Судя по данным краудсорсингового сайта Wikimapia, до недавнего времени центр располагался в группе ветхих зданий на территории бывшей усадьбы Е.П. Головина. Новое здание организации заметно выделяется на этом фоне: судя по видео, опубликованному телеканалом "Звезда", это современное 6-этажное здание с лабораторией, которая, по словам Кириллова, была "признана одной из лучших в мире". На территории нового кампуса находится общежитие для сотрудников и спортивные залы, установлено несколько памятников, в том числе посвященный "Атаке мертвецов" – отражению российскими войсками немецкой газовой атаки при обороне крепости Осовец в ходе Первой мировой войны.

По кадрам сюжета "Звезды" Радио Свобода установило, что новое здание 27-го научного центра расположено в районе Дангауэрского путепровода на шоссе Энтузиастов рядом с недавно открывшимися входами в метро "Авиамоторная". Ранее на этой территории располагался военный 403-й Центральный ремонтный завод средств связи. Территория завода граничит с территорией института ГосНИИОХТ, который в советское время, как и 27-й НЦ, занимался разработкой химического оружия, в частности, участвовал в работе над веществами группы "Новичок".

По словам Игоря Кириллова, которые цитирует "Звезда", в новом кампусе будут идти "не только исследования различных веществ, но и их синтез для создания стандартов и занесения их в электронную базу". Собеседник Радио Свобода, знакомый с различными видами лабораторного оборудования, отметил, что та лаборатория, которая попала в кадры сюжета "Звезды", является химической и вряд ли подходит для исследования коронавирусов.

По данным совместного расследования Радио Свобода, группы Bellingcat, издания The Insider и других СМИ, сотрудники 27-го НЦ могли иметь отношение к созданию отравляющего вещества, которым был отравлен российский политик Алексей Навальный. В частности, один из ключевых фигурантов расследования, глава Научного центра "Сигнал" Артур Жиров ранее возглавлял 27-й НЦ. Центру также принадлежат патенты на наноинкапсулирование химических веществ, которые могли лечь в основу усовершенствованной формы отравляющего вещества из группы "Новичков". В конце августа США ввели персональные санкции в отношении Артура Жирова.

В сюжете телеканала "Звезда", посвященном новому зданию 27-го Научного Центра, также идет речь о новом помещении Службы безопасности полетов вооруженных сил РФ, которое тоже было проинспектировано Сергеем Шойгу. По словам ведущего сюжета, оно находится в том же "военном городке", что и 27-й НЦ, а судя по кадрам сюжета, в другом крыле того же здания. Агентство ТАСС описывает его как "полностью автономное здание", в котором, помимо пункта управления, находятся лаборатории и спортивные залы. Здание, утверждает агентство, было построено военными строителями менее чем за год.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG