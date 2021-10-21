Новоселье "Новичка": разработчики химоружия получили новое здание

В Москве торжественно открыто новое здание 27-го научного центра Министерства обороны. Это головной научный военно-химический и военно-биологический центр в России. Новый кампус 27-го центра соседствует с военно-химическим институтом ГосНИИОХТ. Обе организации находятся под санкциями США, как причастные к российским программам оружия массового поражения. Согласно совместному расследованию Радио Свобода, группы Bellingcat и других изданий, именно бывшие сотрудники 27-го Научного центра могли стоять за разработкой усовершенствованной формы отравляющего вещества их группы "Новичков", которые использовались для покушений на Сергея и Юлию Скрипаль и Алексея Навального.

Новое здание 27-го НЦ посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он заявил, что здесь военные ученые будут заниматься изучением новых заболеваний и разработкой препаратов против них. Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов дал понять, что речь идет в том числе о COVID-19. По его словам, сотрудники 27-го НЦ "разрабатывают лекарственные и активные биологические вещества для лечения различных стадий коронавируса", причем одно из них, утверждает Кириллов, уже готово и центр начал его регистрацию.

Официальный адрес 27-го Научного центра – Бригадирский переулок, 13, в Басманном районе Москвы. Судя по данным краудсорсингового сайта Wikimapia, до недавнего времени центр располагался в группе ветхих зданий на территории бывшей усадьбы Е.П. Головина. Новое здание организации заметно выделяется на этом фоне: судя по видео, опубликованному телеканалом "Звезда", это современное 6-этажное здание с лабораторией, которая, по словам Кириллова, была "признана одной из лучших в мире". На территории нового кампуса находится общежитие для сотрудников и спортивные залы, установлено несколько памятников, в том числе посвященный "Атаке мертвецов" – отражению российскими войсками немецкой газовой атаки при обороне крепости Осовец в ходе Первой мировой войны.

По кадрам сюжета "Звезды" Радио Свобода установило, что новое здание 27-го научного центра расположено в районе Дангауэрского путепровода на шоссе Энтузиастов рядом с недавно открывшимися входами в метро "Авиамоторная". Ранее на этой территории располагался военный 403-й Центральный ремонтный завод средств связи. Территория завода граничит с территорией института ГосНИИОХТ, который в советское время, как и 27-й НЦ, занимался разработкой химического оружия, в частности, участвовал в работе над веществами группы "Новичок".

По словам Игоря Кириллова, которые цитирует "Звезда", в новом кампусе будут идти "не только исследования различных веществ, но и их синтез для создания стандартов и занесения их в электронную базу". Собеседник Радио Свобода, знакомый с различными видами лабораторного оборудования, отметил, что та лаборатория, которая попала в кадры сюжета "Звезды", является химической и вряд ли подходит для исследования коронавирусов.

По данным совместного расследования Радио Свобода, группы Bellingcat, издания The Insider и других СМИ, сотрудники 27-го НЦ могли иметь отношение к созданию отравляющего вещества, которым был отравлен российский политик Алексей Навальный. В частности, один из ключевых фигурантов расследования, глава Научного центра "Сигнал" Артур Жиров ранее возглавлял 27-й НЦ. Центру также принадлежат патенты на наноинкапсулирование химических веществ, которые могли лечь в основу усовершенствованной формы отравляющего вещества из группы "Новичков". В конце августа США ввели персональные санкции в отношении Артура Жирова.

В сюжете телеканала "Звезда", посвященном новому зданию 27-го Научного Центра, также идет речь о новом помещении Службы безопасности полетов вооруженных сил РФ, которое тоже было проинспектировано Сергеем Шойгу. По словам ведущего сюжета, оно находится в том же "военном городке", что и 27-й НЦ, а судя по кадрам сюжета, в другом крыле того же здания. Агентство ТАСС описывает его как "полностью автономное здание", в котором, помимо пункта управления, находятся лаборатории и спортивные залы. Здание, утверждает агентство, было построено военными строителями менее чем за год.