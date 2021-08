Жизнь после смерти. Год со дня отравления Навального

Ровно год назад, 20 августа, в Томске был отравлен оппозиционный российский политик Алексей Навальный. Независимые экспертизы и расследования показали, что его отравили "Новичком" – сильнодействующим ядом, который разрабатывался еще в СССР как химическое оружие и был использован в 2018 году для отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Отравление Навального во многом привело к новому витку репрессий в России и напряженности в ее отношениях со странами Запада. Сам политик был посажен за решетку, созданное им движение – фактически разогнано, а в результате серии независимых расследований весь мир узнал о том, что российские власти продолжают программу разработки веществ семейства "Новичок" и за последние годы пытались с их помощью отравить сразу нескольких своих оппонентов.

"Нарушение обмена веществ"

Первое сообщение об отравлении Алексея Навального, возвращавшегося в Москву из Томска, появилось в 6.43 утра по московскому времени – об этом написала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

За 40 минут до твита самолет, на котором летел политик, совершил экстренную посадку в Омске. На борт поднялись врачи ”скорой”, чье быстрое вмешательство, как стало понятно позже, фактически спасло Навальному жизнь. В 12.58 по Москве главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский сообщил, что у Навального диагностировано ”нарушение обмена веществ”. В июне 2021 года соратникам политика удалось получить в больничном архиве его медицинскую карту и доказать, что Мураховский лукавил: о том, что Навальный отравлен, причем отравлен фосфорганическим соединением, ингибирующим холинэстеразу – таким, как "Новичок" – врачи не могли не знать сразу после изучения результатов его анализов.

Из 365 дней, которые прошли с момента отравления Алексея Навального, 33 он провел в омской и берлинской больницах и 213 – в российских тюрьмах и колониях. Оставшихся 4 месяцев ему и его соратникам хватило для того, чтобы самим и с помощью независимых расследователей выяснить, что его пытались отравить сотрудники ФСБ. Российские власти, как и год назад, отрицают свою причастность к отравлению. Накануне сегодняшней годовщины МИД России опубликовал "сообщение для СМИ", в котором в очередной раз назвал произошедшее "провокацией" западных государств в рамках "стратегии сдерживания" России.

В пятницу в Москву приезжает с официальным визитом канцлер Германии Ангела Меркель – последний раз в этом качестве. По словам ее спикера Штеффена Зейберта, в числе других вопросов она намерена обсудить с Владимиром Путиным и тему отравления Навального. "Это все еще нераскрытое дело ложится тяжелым бременем на отношения с Россией", - цитирует Зайберта Spiegel.

Радио Свода вспоминает, к каким еще последствиям это отравление привело за прошедший с его момента год.

Арест Навального и разгон ФБК

Одним из последствий отравления Алексея Навального стало резкое изменение российского политического ландшафта после решения политика вернуться из Германии в Россию.

Вечером 17 января 2021 года самолет российской авиакомпании "Победа", следовавший из Берлина в Москву, должен был приземлиться в аэропорту Внуково. На его борту был Навальный, его жена Юлия, пресс-секретарь и адвокат политика Кира Ярмыш и Ольга Михайлова, а также десятки журналистов. О том, что он собирается вернуться в Москву, Навальный сообщил четырьмя днями ранее – все это время в соцсетях не утихали споры о правильности или ошибочности такого решения. Продолжаются они и по сей день, но историю переписать невозможно: из Внукова, где Навального встречали тысячи сторонников, самолет был перенаправлен под вымышленным предлогом в Шереметьево. Там он был задержан прямо на паспортном контроле и доставлен в отдел полиции подмосковных Химок, где на следующий день выездной суд арестовал его на 30 суток – до судебного разбирательства о нарушении испытательного срока по уголовному делу "Ив Роше".

Арест Навального вызвал целую череду многотысячных акций протеста в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах. Еще одним триггером, который вывел людей на улицы и возможно ускорил процесс расправы властей над "Фондом борьбы с коррупцией" стала публикация 19 января расследования ФБК о дворце Путина под Геленджиком.

23 января акции протеста в поддержку Навального состоялись в 198 российских городах, в Москве в ней участвовали 50 тысяч человек. Новая волна протестов прошла 31 января, а 2 февраля Мосгорсуд заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный – это заседание суда также сопровождалось протестами в российской столице, которые были жестко разогнаны полицией.

Эти протесты стали самыми массовыми в России со времен митингов 2012 года "За честные выборы". Они же установили и новый рекорд по числу задержанных: только на акции 23 января из было более 4000. 31 января и этот "рекорд" был побит: в отделения полиции были доставлены почти 6000 человек. По итогам протестов были возбуждены десятки уголовных дел против их участников, для многих они закончились реальными многолетними сроками заключения, – последний такой приговор (5 лет лишения свободы) был вынесен в четверг в отношении студента МГУ Сайд-Мухамада Джумаева. Митинги с требованием освободить Навального продолжались вплоть до весны, когда 21 апреля анонсированная ФБК акция с требованием предоставить к нему доступ независимым врачам собрала, по разным данным, от 50 до 120 тысяч участников по всей России.

Волна митингов первой половины 2021 года могла быть отчасти вызвана и в целом накопившеимся недовольством в обществе. Тем не менее, именно эти акции протеста запустили маховик репрессий, который раскручивается все сильнее – теперь уже по мере приближения сентябрьских выборов в Государственную Думу. Многие соратники Навального, например Любовь Соболь, Владимир Милов или Иван Жданов, были вынуждены уехать из России. Их примеру последовали и некоторые оппозиционные политики, например, Дмитрий Гудков.

После последнего, апрельского митинга, штабы Навального и "Фонд борьбы с коррупцией" признали экстремистскими организациями – также вынудив многих активистов бежать за рубеж или сменить род деятельности. 29 апреля Леонид Волков объявил о закрытии сети региональных штабов. Репрессии коснулись и рядовых сторонников Навального: после того, как в интернет утекла база данных людей, зарегистрировавшихся на сайте митинга 21 апреля, их стали увольнять с работы, а по их адресам стала приходить полиция.

Против самого Навального также было возбуждено еще несколько уголовных дел, которые в теории позволят властям держать его в заключении долгие годы: это дело о "растрате" пожертвований в адрес ФБК (до 10 лет лишения свободы), а также дело "о создании организации, посягающей на личность и права граждан" (до 3 лет).

Какие из репрессий российских властей против оппозиции и гражданского общества были вызваны протестами после возвращения Навального, а какие – грядущими выборами, сказать не всегда легко. Можно лишь гадать, каким образом Кремль собирался зачищать политическое поле перед голосованием 17-19 сентября, если бы Навальный не осмелился вернуться в Россию. Тем не менее, формально большая часть репрессивных мер, например, "санитарное дело" или "дворцовое дело", была и остается связана именно с этими протестами.

Вместе с этим узнаваемость и одобрение действий Навального в обществе стали снижаться: по данным "Левада-центра", внесенного Минюстом в реестр "иностранных агентов", если в сентябре 2020 года деятельность Навального одобряли 20% россиян, то в июне 2021-го – всего 14%.

Международная реакция и новые санкции

Отравление Алексея Навального привело и к новым ограничительным мерам против России со стороны западных стран, власти которых не сомневаются в том, что за этим преступлением стояла не только ФСБ, но и как минимум администрация Владимира Путина – если не он сам. Отдельную роль сыграл тот факт, что Навальный был отравлен "Новичком" – фактически химическим оружием, запрещенным международными конвенциями.

17 сентября 2020 года Европейский парламент принял резолюцию с призывом к скорейшему международному расследованию случившегося, с привлечением к нему Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Кроме этого, в резолюции по инициативе соратников Навального содержался призыв заморозить на территории ЕС счета российских чиновников и официальных лиц, становившихся объектами расследований "Фонда борьбы с коррупцией". Спустя почти месяц, 12 октября, главы МИД стран Евросоюза подтвердили, что санкции в связи с отравлением политика будут введены.

На их окончательное согласование потребовалось еще 3 дня. В санкционный список ЕС (и поддержавшей его Великобритании) вошли первый заместитель главы Администрации президента и бывший премьер-министр Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, глава департамента внутренней политики администрации президента Андрей Ярин, двое заместителей министра обороны и полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Им было запрещено въезжать в Евросоюз в туристических целях, а их активы в ЕС в случае обнаружения подлежали заморозке. Кроме того, физическим и юридическим лицам Евросоюза было запрещено иметь с людьми из санкционного списка финансовые отношения. Вводя санкции, представители ЕС заявили, что эти российские чиновники могли знать об отравлении или прямо участвовать в его подготовке. Как показали независимые расследования, как минимум Александр Бортников знал о нем наверняка: подготовкой операции занимался институт криминалистики ФСБ. Россия в ответ на санкции ЕС пригрозила "зеркальными мерами".

Тот факт, что ЕС не стал подвергать санкциям россиян, о коррупции которых писал ФБК, расстроил многих сторонников Навального. Об этом же сам Навальный пишет в годовщину своего отравления в статье, опубликованной одновременно в нескольких ведущих мировых СМИ: "Нет ничего более фрустрирующего, чем чтение очередного «санкционного списка», наполненного никому не известными полковниками и генералами спецслужб, но тщательно очищенного от тех, в чьих интересах действуют эти полковники".

Экономист Сергей Гуриев объясняет это решение Евросоюза так: "Призывы Алексея Навального и его коллег вводить санкции против фигурантов расследований Фонда по борьбе с коррупцией, с одной стороны, очень интересны, с другой стороны – они противоречат европейскому пониманию верховенства права. За преступления отвечают те, кто их совершил. Попадание в санкционный список Кириенко и Ярина связано, видимо, с тем, что западные политики считают: речь идет именно о работе администрации президента по координации деятельности других органов, по слежке и попытке убийства Алексея Навального".

С американскими санкциями дело обстояло сложнее. 18 октября сам Алексей Навальный в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что считает важным осуждение американской администрацией использования боевого вещества группы "Новичок" для его отравления. Из-за отсутствия реакции на произошедшее с Навальным Дональда Трампа раскритиковал тогдашний кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден. По мнению Байдена, отравление российского политика – это попытка заставить его замолчать. Молчание же Трампа, по его словам, – это "соучастие" в этой попытке.

23 октября группа американских сенаторов призвала администрацию президента США ввести новые санкции в отношении России за отравление Алексея Навального, но американские санкции против российских чиновников за отравление Навального были введены лишь 2 марта 2021 года, уже после победы Байдена на выборах и его вступления в должность. В санкционный список попали все те же Бортников, Кириенко, Ярин, а также, поскольку дело происходило уже после ареста Навального и акций протеста в его поддержку, генпрокурор Игорь Краснов (Генпрокуратура поддержала требование ФСИН о замене условного срока Алексея Навального на реальный) и глава ФСИН Александр Калашников. Также Минфин США ввел ограничительные меры против двух заместителей министра обороны РФ Сергея Шойгу - Алексея Криворучко (как ответственного за надзор за химическим оружием) и Павла Попова (как ответственного за исследовательскую деятельность, в том числе развитие научно-технического потенциала Минобороны России).

Под американские санкции в связи с отравлением Навального попали также три российские организации - 33-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны, 27-й Научный центра и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.

Ранее в этот же день новые санкции против российских официальных лиц ввел ЕС. В их числе оказались глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСИН Александр Калашников и генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Что касается Организации по запрещению химического оружия, которая активно участвовала в расследовании отравления и еще в октябре 2020 года подтвердила, что оно было осуществлено "Новичком", то 30 ноября 2020 года около половины государств – участников ОЗХО в совместном заявлении осудили отравление Алексея Навального на 25-й сессии Конференции государств – участников организации. К заявлению присоединились все страны Евросоюза, Великобритания, Норвегия, Албания, Черногория, Австралия, США, Канада, Новая Зеландия и другие государства. 56 стран выразили "полное доверие к заключению независимых экспертов ОЗХО, согласно которому Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас заявил, что "отравление человека нервно-паралитическим вещества – это пример применения химического оружия". Россия выступила с ответным обвинительным заявлением в адрес участников конференции: "Вместо того чтобы расследовать произошедшее, Германия со своими союзниками перешла к мегафонной дипломатии, развязала массированную кампанию дезинформации против России и стала требовать "независимого международного расследования" под эгидой ОЗХО", – говорилось в нем.

Современное химическое оружие и "команда отравителей"

Отравление Алексея Навального стало предметом расследования ряда изданий. Итогом этой работы стали материалы, авторы которых пришли к выводу, что в России продолжается работа по разработке химического оружия, а внутри Федеральной службы безопасности действует группа, на протяжении нескольких лет занимающаяся организаций политических покушений внутри страны.

Осенью 2020 года журналисты Радио Свобода обратили внимание на то, что и при отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, и при отравлении Алексея Навального наблюдался отложенный эффект действия яда, не типичный для нервно-паралитических веществ группы "Новичок". Подобный эффект может дать технология инкапсуляции – помещения действующего вещества в нано-оболочку из других молекул. Радио Свобода обнаружило в открытой научной литературе ряд патентов и статей, указывающих на то, что такой технологией занимались несколько российских химиков из 27-го научного центра Министерства обороны РФ, формально – головной российской научной военно-химической и военно-биологической организации. В 2010 году все они во главе с полковником Артуром Жировым перешли в научный центр "Сигнал", входящий в структуру Федеральной службы по таможенному и экспортному контролю (часть Министерства обороны РФ).

Радио Свобода изучило закупки НЦ "Сигнал" и обнаружило, что центр обладает широкой номенклатурой дорогостоящего оборудования для химико-биологических работ, кроме того сотрудники "Сигнала" и после 2010 года продолжили публиковать работы по отравляющим веществам, в том числе, ингибиторам холинэстеразы, к которым относятся агенты группы "Новичок".

В свою очередь расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider, изучая контакты сотрудников ГРУ, причастных отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, нашли среди них Сергей Чепура, директора петербургского Научно-исследовательского испытательного института военной медицины МО РФ. Сергей Чепур неоднократно контактировал с офицерами ГРУ, предположительно, причастными к операции в Солсбери в ближайшие дни до и после покушения на Скрипалей. По данным Bellingcat и The Insider, Сергей Чепур за два месяца до отравления Скрипалей побывал в московской штаб- квартире ГРУ, в эти же дни многократно говорил по телефону с сотрудниками НЦ "Сигнал", а вскоре после этого побывал и в самом научном центре. Тесная связь ГРУ с военными химиками и медиками из "Сигнала" и ЦНИИМ ВМ, а также открытие данные о ведущихся там исследованиях, позволили журналистам сделать предположение, что эти организации отвечали за создание и испытание использованного в Солсбери отравляющего вещества.

За три недели до публикации этого расследования, 1-го октября 2020 года, российская сторона предложила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прислать в Россию экспертов для проведения совместного расследования отравления Алексея Навального. Однако, этот визит так и не состоялся. В марте 2021 года представитель России при секретариате ОЗХО Александр Шульгин заявил, что организация выставила России неприемлемые условия сотрудничества, а само предложение о приезде экспертов "потеряло актуальность". Шульгин объяснил, что Россия сочла неприемлемыми условия сотрудничества, применимые, по его словам, исключительно для проведения расследований о возможном использовании химического оружия.

В октябре 2020 года ОЗХО подтвердида выводы лаборатории Бундесвера о том, что Алексей Навальный был отравлен именно веществом класса "Новичок", но формально обвинение в нарушении конвенции о запрете химического оружия организация России так и не предъявила.

В декабре 2020 года Bellingcat, The Insider при участии CNN и Der Spiegel опубликовали продолжение октябрьского расследования. Они вскрыли существование группы офицеров ФСБ, организовывавшей покушение на Алексея Навального в Томске 20 августа 2021 года. Те же люди, утверждается в расследовании, покушались на Навального в начале июля 2020 года в Калининграде.

Выйти на "команду отравителей" журналистам удалось именно через контакты руководителя НЦ "Сигнал" Артура Жирова и его коллег по научному центру. В подготовке покушения на Алексея Навального, утверждается в материале, участвовали как минимум 8 человек, работавших под прикрытием Института криминалистики ФСБ (он же НИИ-2 ФСБ или в/ч 34435). Руководителем группы журналисты назвали полковника ФСБ Станислава Макшакова, ранее работавшего в закрытом городе Шиханы-2, одном из центров разработки химического оружия. Авторы материала утверждают, что Макшаков отчитывался о результатах операции перед своими руководителями – директором Института криминалистики ФСБ генералом Кириллом Васильевым и его непосредственным начальником, главой Центра специальной техники ФСБ генерал-майором Владимиром Богдановым.

Установив имена предполагаемых членов "команды отравителей", Bellingcat и их партнерские издания внимательно проанализировали данные их звонков и перемещений. Анализ показал, что та же группа офицеров ФСБ могла быть причастна еще как минимум к 5 совершенным на территории России покушениям на политических активистов.

Гражданский журналист из Нальчика Тимур Кушаев был найден мертвым 1 августа 2014 года. Официальной причиной смерти стала остановка сердца, но на его теле был обнаружен свежий след от инъекции. Как выяснили расследователи, во время загадочной гибели Кушаева в Нальчике находились сразу несколько членов "команды” ФСБ.

Лезгинский активист Руслан Магомедрагимов был найден мертвым в Каспийске 24 марта 2015 года. Официальной причиной смерти тоже стала "сердечная недостаточность". Родственники активиста при этом утверждали, что заметили на его теле две точки, похожие на следы инъекций. Как и в случае с Кушаевым, с гибелью Магомедрагимова совпали визиты в Каспийск нескольких членов группы, следившей за Навальным накануне его отравления.

В мае 2015 года и в феврале 2017 года оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза перенес два аналогичных медицинских инцидента, в обоих случаях он впадал в кому. Причиной инцидентов, в том числе, по данным российских больниц, было "отравление незнакомым веществом". Bellingcat и The Insider установили, что перед обоими отравлениями за Кара-Мурзой следили члены "команды отравителей" – всего у них совпало с политиком семь пунктов назначения и четырнадцать рейсов.

16 ноября 2019 года глава движения "Новая Россия" Никита Исаев скоропостижно скончался в поезде Тамбов – Москва. Его последними словами были "Отравился, отравился, кажется". Официально было объявлено, что Исаев умер от сердечного приступа. Его тело было поспешно кремировано. Группа Bellingcat установила, что по крайней мере пятеро сотрудников ФСБ, связанных с офицерами ФСБ из Института криминалистики, следовали за Никитой Исаевым в течение более года до его смерти. Они регулярно летали на одних авиарейсах с Исаевым и ездили с ним в одних поездах.

Наконец, "команда отравителей" регулярно негласно сопровождала поэта и гражданского активиста Дмитрия Быкова с мая 2018 по апрель 2019 года. Двое членов отряда оказались одновременно с Быковым в Новосибирске 13 апреля 2019 года. Утром 15 апреля во время перелета из Екатеринбурга в Уфу поэт почувствовал себя плохо, у него началась сильная рвота, после посадки Быков потерял сознание и впал в кому на пять дней. Быкову поставили диагноз "энцефалопатия на фоне сахарного диабета", однако в больничной выписке его состояние объяснялось неустановленным бактериальным пищевым отравлением. Опрошенные Bellingcat эксперты отметили, что симптомы у Быкова похожи на последствия отравление фосфорорганическими веществами.

Именно покушение на Алексея Навального активизировало журналистскую расследовательскую деятельность, направленную на поиск возможных источников происхождения яда и отравителей. Итогом ее стала информация, указывающая не только на то, что в России вопреки подписанной ей в 1972 году конвенции о запрещении химического оружия может продолжаться работа над современными боевыми отравляющими веществами, но и на то, что этими ядами, возможно, пользуется специальная группа офицеров ФСБ, организовавшая между 2014 и 2020 годами покушения на нескольких политиков и гражданских активистов.

Рынок данных и репрессии против расследователей

Еще одним последствием покушения на Алексея Навального стало ужесточение государственного контроля над черным рынком персональных данных – в том числе, биллингов мобильных телефонов и информации об авиаперелетах и железнодорожных поездках. Расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказывал в нескольких интервью, что источники, из которых были получены данные телефонных соединениях и поездках военных, химиков, офицеров ФСБ и ГРУ, легшие в основу расследований об отравлении Навального и других политиков и активистов, покупались на “черном рынке” в “даркнете”.

В конце 2020 года в Самаре было возбуждено уголовное дело против сотрудника полиции Кирилла Чупрова. По данным РБК его обвинили в предоставлении неизвестному лицу данных из базы "Розыск-Магистраль". Источник издания утверждал, что Чупрова проверяли в том числе на предоставление информации о перелетах лиц, указанных в расследовании об отравлении Алексея Навального, а само дело сопровождали сотрудники центрального аппарата ФСБ.

Аналогичное дело было возбуждено в начале 2021 года против майора полиции из Петербурга. По данным "Коммерсанта", полицейский заходил в базу "Розыск-Магистраль", чтобы получить информацию о пассажирах рейса 2614 авиакомпании S7, летевший из Томска в Домодедово 20 августа 2021 года (именно этим рейсом летел Алексей Навальный), а позже передал ее "третьим лицам". В феврале в Санкт-Петербурге была задержана журналистка издания Baza Мяйле Мачюлите. Главный редактор "Базы" Никита Могутин сообщил, что Мачюлите несколько часов допрашивали без участия адвокатов сотрудники ФСБ и службы собственной безопасности МВД. По данным Коммерсанта, допрос касался именно получения информации о томском рейсе.

В марте Роскомнадзор заблокировал сразу несколько телеграм-ботов, оказывающих услуги по "пробиву персональных данных". В апреле у администратора крупнейшего из них, "Глаз бога", Евгения Антипова прошли обыски, поле которых он заявил, что из базы приложения будут удалены данные сотрудников силовых ведомств. Тем не менее, в конце июня Роскомнадзор обратился в Таганский суд с требованием признать деятельность "Глаза бога" незаконной, а 15 августа сайт проекта был заблокирован. Антипов, вляющийся ответчиком по делу о незаконном распространении персональных данных, на заседание суда не явился. В июльском интервью изданию Медуза Антипов призначал, что давление на черный рынок персональных данных, связано с Алексеем Навальным: "Если говорить не только о телеграм-ботах, а о рынке «пробива» в целом, то да: повлиял Навальный, который в своем видео сказал, что русские спецслужбы сами сливают паспорта и билеты. И тогда по этой теме началась проверка", – сказал Антипов.

Репрессии коснулись и журналистов, участвовавших в расследовании отравления Алексея Навального. 23 июля 2021 года Минюст России включил издание The Insider в реестр иностранных агентов. Редакция издания подчеркнула, что и дальше продолжит "знакомить читателей с общественно-важной информацией в полном объёме и без цензуры". Позже главный редактор The Insider Роман Доброхотов заявил, что издание не будет маркировать свои материалы, как созданные иностранным агентом. 28 июля в квартирах Романа Доброхотова и его родителей прошел обыск, а сам журналист был допрошен по делу о клевете, возбужденном по запросу гражданина Нидерландов Макса ван дер Верффа – The Insider ранее писал о его возможных контактах с ГРУ в связи с освещением дела рейса MH17. После допроса Доброхотов был отпущен в статусе свидетеля, у него изъяли загранпаспорта. Наконец, 28 июля издание РИА ФАН попросило генеральную прокуратуру РФ признать расследовательскую группу Bellingcat “нежелательной организацией”. Если это произойдет, любое сотрудничество с ней будет грозить для россиян и для иностранных граждан уголовным преследованием на российской территории.