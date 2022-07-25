Новосибирский депутат Хельга Пирогова покинула Россию

Депутат Новосибирского городского совета Хельга Пирогова, в отношении которой заведено уголовное дело о "фейках" про российскую армию, покинула Россию. Сейчас она находится в Тбилиси. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на саму Пирогову.
В понедельник депутат должна была явиться на допрос в управление Следственного комитета в Новосибирске.
Ранее Пирогова у себя в твиттере резко прокомментировала статью в СМИ о похоронах сибирских военнослужащих, погибших в Украине. В статье приводились слова родственников, благодарных местным властям за хорошую организацию похорон. Пирогова заявила, что "ни один нормальный человек" не воспримет спокойно смерть своего родственника и не будет радоваться хорошо организованным похоронам. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства проверить твит депутата.
- 16 марта Пирогова на заседании горсовета поддержала Украину и пришла на сессию в синей вышиванке и венке из подсолнухов. За это депутат совета от "Единой России" и по совместительству глава муниципального предприятия "Похоронный дом ИМИ" Сергей Бондаренко предложил лишить Пирогову депутатского мандата.
- Хельга Пирогова баллотировалась в городской совет депутатов Новосибирска в 2020 году при поддержке оппозиционной коалиции "Новосибирск 2020" и проекта Алексея Навального "Умное голосование".
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