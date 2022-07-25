Новосибирский депутат Хельга Пирогова покинула Россию

Депутат Новосибирского городского совета Хельга Пирогова, в отношении которой заведено уголовное дело о "фейках" про российскую армию, покинула Россию. Сейчас она находится в Тбилиси. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на саму Пирогову.

В понедельник депутат должна была явиться на допрос в управление Следственного комитета в Новосибирске.

Ранее Пирогова у себя в твиттере резко прокомментировала статью в СМИ о похоронах сибирских военнослужащих, погибших в Украине. В статье приводились слова родственников, благодарных местным властям за хорошую организацию похорон. Пирогова заявила, что "ни один нормальный человек" не воспримет спокойно смерть своего родственника и не будет радоваться хорошо организованным похоронам. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства проверить твит депутата.