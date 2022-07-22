СК возбудил уголовное дело против депутата Хельги Пироговой

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой. Это было сделано по личному указанию главы СК Александра Бастрыкина.

Пирогову обвиняют в "распространении заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил".

Хельга Пирогова была вчера задержана полицией Новосибирска, на нее был составлен административный протокол о дискредитации действий российской армии. Теперь по факту возбуждения уголовного дела она может быть лишена депутатского мандата.

Ранее Пирогова у себя в твиттере резко прокомментировала статью в СМИ о похоронах сибирских военнослужащих, погибших в Украине. В статье приводились слова родственников погибших солдат, благодарных местным властям за хорошую организацию похорон. Пирогова в твиттере заявила, что "ни один нормальный человек" не воспримет спокойно смерть своего родственника и не будет радоваться хорошо организованным похоронам.

"Взамен жизней их родных у них получилось нормальный стол организовать на похоронах, - комментировала Пирогова. - Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали." Впоследствии Пирогова удалила пост, сочтя его слишком эмоциональным.

Донос на Пирогову в Следственный комитет написали вице-спикер новосибирского заксобрания Андрей Панфёров ("Единая Россия"), а также несколько региональных депутатов из ЛДПР и горсовета Новосибирска, которых связывают с депутатом Госдумы Дмитрием Савельевым.