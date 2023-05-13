Новой главой Twitter стала Линда Яккарино

Новой главой Twitter стала бывшая руководительница отдела глобальной рекламы и партнёрства NBCUniversal Линда Яккарино. Об этом заявил владелец и предыдущий гендиректор Twitter Илон Маск.

По словам Маска, Яккарино сосредоточится на бизнес-операциях, а он – на дизайне продукта и новых технологиях. "С нетерпением жду совместной работы с Линдой, чтобы преобразовать эту платформу в X – универсальное приложение", – написал Маск в твиттере.



60-летняя Яккарино проработала в NBCUniversal почти 12 лет. За это время её команда обеспечила продажи на сумму более ста миллиардов долларов. До прихода на NBC Яккарино работала в Turner Entertainment, где также занималась рекламой и маркетингом. Она несколько раз входила в различные списки влиятельных женщин в своей области.

Экперты считают, что Яккарино может помочь восстановить доверие рекламодателей к Twitter, а её опыт кросс-платформенных продаж рекламы будет полезен для трансформации социальной сети в "более значимую медиаплатформу".

Маск приобрёл Twitter за 44 миллиарда долларов в октябре 2022 года. В декабре он провёл опрос среди пользователей соцсети – более 57% проголосовали за его увольнение. Тогда Маск пообещал уйти с поста гендиректора, как только найдёт "дурака, который согласится на эту должность".

Попытки Маска реформировать социальную сеть обернулись скандалами: массовое увольнение сотрудников, введение платной верификации пользователей, разблокировка аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа и возвращение в поиск аккаунтов российских властей. Сам миллиардер, ставший знаменитым прежде всего как глава корпораций Tesla и SpaceX, объяснял свои шаги стремлением защитить свободу слова.