Би-би-си: в Twitter не хватает специалистов по борьбе с пропагандой

В компании Twitter не хватает специалистов по борьбе с пропагандой из-за массового их увольнения, которое провёл Илон Маск после покупки соцсети. В результате в твиттере свободно действуют сотни аккаунтов российской и китайской пропаганды. Об этом рассказывает "Би-би-си".

Выяснилось, что работа команды Twitter по борьбе с информационными кампаниями и манипуляциями "фабрик троллей" сейчас парализована. "Человеческие кадры полностью уничтожены. Всё, что осталось у Twitter, – это автоматизированные системы", – рассказал на условиях анонимности бывший старший сотрудник компании.

Сейчас в Twitter работает около 1,5 тысячи человек. На момент покупки соцсети миллиардером Илоном Маском в октябре 2022 года в компании насчитывалось около восьми тысяч сотрудников. В результате массового сокращения платформа стала более уязвимой для пропаганды, пишет "Би-би-си".

"Би-би-си" выяснила, что прямо сейчас в твиттере действует новая сеть русскоязычных "троллей". Они поддерживают российскую агрессию в Украине, высмеивают Киев и Запад, критикуют независимые СМИ. Многие аккаунты этой сети были заблокированы, но десятки активны и сейчас. По информации "Би-би-си", эта сеть связана с "фабрикой троллей", которая, как считается, принадлежит близкому к Кремлю бизнесмену Евгению Пригожину.

Помимо этой сети, исследователи из американского Университета Клемсона обнаружили ещё две русскоязычные сети "троллей": одну проукраинскую и другую, выступающую в поддержку российской оппозиции, в том числе Алексея Навального. Учёные также следят за "троллями", которые пишут на китайском и английском языках на важные для китайских властей темы.

Исследователи считают, что без команды по борьбе с пропагандой твиттер "постепенно станет всё менее и менее безопасной" соцсетью. Пресс-служба компании ответила на запрос "Би-би-си" эмодзи в виде какашки. Такой автоматический ответ журналистам тоже ввёл Маск.