"Новую газету" проверят на соответствие закону об "иноагентах"

Бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов, после заявления которого издание "Медуза" было внесено в реестр СМИ-"иностранных агентов", сообщил в фейcбуке, что намерен подать заявление с требованием возбудить уголовное дело о клевете против "Новой газеты".

Он также портребует проверить это издание на соблюдение закона об "иностранных агентах".

Ионов считает, что его оклеветали в статье "Шекспир и Шуберт подрывают Россию", где утверждалось, что сам Ионов сотрудничал с зарубежными организациями и, в частности, получал финансирование из США.

Минюст внес "Медузу" в реестр СМИ, выполняющих функции "иностранного агента", в апреле после жалобы Ионова, в которой тот утверждал, что "Медуза" получала гранты от иностранных НКО, а также ссылалась на другие СМИ-"иностранные агенты" (такими СМИ власти России признали и Радио Свобода и ряд других проектов корпорации РСЕ/РС). Как пишет "Медуза", после обращения Ионова в России также признали "нежелательной организацией" американский Bard College.

Ионов - основатель так называемого "Антиглобалистского движения". В мае он объявил о создании некоего "Общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства".