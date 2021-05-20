"Медузу" признали иноагентом после жалобы члена "Антимайдана"

"Медузу" внесли в реестр СМИ — "иностранных агентов" через три дня после того, как на издание пожаловался бывший член Общественной наблюдательной комиссии и координатор движения "Антимайдан" Александр Ионов. Об этом рассказала юрист "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова, защищающая издание в суде.

20 апреля некий Ионов Александр Викторович направил Роскомнадзору обращение с просьбой признать "Медузу" "иностранным агентом". В обращении он указал, что редакция "финансируется на гранты как минимум двумя иностранными НКО: SIDA и ОАК Foundation", а также получила от властей Латвии около 74 000 евро на рекламу местного туризма. В документе указывается, что издание регулярно ссылается на иностранные СМИ, а также часто выпускает сюжеты с целью "критики деятельности правоохранительных органов и освещения деятельности оппозиционных движений".

Адвокаты "Медузы" не планируют просить суд вызвать на допрос Ионова, сказала "Открытым медиа" Буракова. "Смысла в этом нет, он не субъект принятия решений. Хотя действительно его заявление надзорное ведомство приняло за аксиому, без всякой проверки", — отметила она.

Ионов — бывший член ОНК Москвы, президент антиглобалистского движения России, а также член координационного совета "Антимайдана" и президиума "Офицеров России". В комментарии "МБХ медиа" он заявил, что и раньше подавал жалобы на "Медузу" в Роскомнадзор. "Там было два повода. Первое касалось меня, про международную деятельность. Они мне приписывали всякие истории по Венесуэле, "фабрике троллей" в Венесуэле, к которым я никогда никакого отношения не имел. Соответственно никогда этой историей не занимался. Второй момент касался уже непосредственно моей правозащитной деятельности. Насколько я помню, это касалось одного из наших коллег, который в Лефортово сидел. Там не совсем корректная была статья — характерная для "Медузы"", — сказал он.

Расследование о российских специалистах в Венесуэле "Медуза" опубликовала летом 2019 года. Там действительно упоминается Ионов. При этом в публикации приведены его подробные комментарии, отражающие его точку зрения. Как эта публикация может служить доказательством того, что "Медуза"-"иноагент" - неясно.

23 апреля российский Минюст внес "Медузу" в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Издание теперь маркирует свои сообщения как созданные СМИ-иноагентом. "Если мы откажемся маркировать наши материалы в полном соответствии с тем, что написано в приказе Роскомнадзора, власти могут оштрафовать "Медузу", завести на её главного редактора уголовное дело и даже заблокировать наши ресурсы на территории России", — говорилось в заявлении редакции.

Латвийская компания Meduza Project, издающая "Медузу", подала административный иск с жалобой на Минюст на незаконное вмешательство государства в право граждан на свободу слова, а также на отсутствие какой-либо связи между финансированием издания и создаваемым им контентом.

В реестре СМИ-"иноагентов" уже более 20 имён и названий, в том числе Радио Свобода и другие проекты корпорации РСЕ/РС и пять россиян-физических лиц.