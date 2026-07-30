Новые атаки на склады Wildberries в Пензенской области и Удмуртии

Украинские беспилотники в ночь на четверг нанесли удары по складам маркетплейса Wildberries в Пензенской области и Удмуртии.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко написал, что в результате атаки на склад Wildberries пострадал один человек, около 200 сотрудников компании эвакуировали. "На место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов. На территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем", - говорится в сообщении Мельниченко.

Телегам-канал ASTRA уточняет со ссылкой на OSINT-анализ, что после атаки в Пензенской области загорелся логистический центр Wildberries в селе Мастиновка. Согласно открытым данным, этот логистический комплекс Wildberries является крупным распределительным центром, обслуживающим Приволжский федеральный округ, пишет ASTRA.

Также сообщается о пожаре на складе Wildberries в Сарапуле (в Удмуртии). В компании Russ & Wildberries (RWB) подтвердили атаку на логистический центр в этом регионе. В компании заявили, что после объявления воздушной тревоги была проведена заблаговременная эвакуация сотрудников. "Предварительно пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах", - говорится в сообщении.





Украинские мониторинговые телеграм-каналы Supernova+ и Exilenova+ сообщают в четверг об атаке на порт в Тамани (в Краснодарском крае). "Крымский ветер" пишет, что пожары зафиксированы в месте, где расположен крупный частный нефтеналивной комплекс "Таманьнефтегаз", который управляется группой ОТЭКО.

Минобороны России заявило о 258 сбитых украинских беспилотниках в ночь на 30 июля над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областями, Краснодарским краем, аннексированным Крымом, Адыгеей и акваториями Азовского и Черного морей, пишет Настоящее время.

Силы ВСУ наносят удары по логистическим центрам Wildberries с 18 июля. За это время были атакованы более 10 скаладов. Украинские власти заявляют, что объекты компании использовались для поставок подсанкционных комплектующих для производства беспилотников, навигационного оборудования и другого военного снаряжения.





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