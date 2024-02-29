"Новые люди" не будут назначать наблюдателей на выборы президента

Партия "Новые люди" не будет назначать наблюдателей на выборы президента России. Об этом говорится в скриншоте письма, который выложил сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Станислав Андрейчук.

"Новые люди" обосновали своё решение тем, что – как и ещё 16 партий – заключили соглашение о сотрудничестве в наблюдении за выборами с Общественной палатой России. Это предполагает совместную подготовку наблюдателей, сказано в письме.

Кроме того, "Новые люди" сообщили, что передадут Общественной палате данные наблюдателей, которые записывались через сайт партии. О своём несогласии нужно сообщить партии письменно – и тогда сведения обещают не передавать.

По мнению Андрейчука, отказ от партийного наблюдения плохо скажется на имидже кандидата от "Новых людей" Владислава Даванкова, "если он хочет получить хотя бы часть электората Надеждина на этих выборах".

Бориса Надеждина – единственного антивоенного кандидата на пост президента России – ЦИК не допустила к выборам из-за брака в подписях. Штабу политика удалось собрать больше двухсот тысяч подписей в свою поддержку. Надеждин оспаривает отказ в судах.