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Новые тревоги августа

Выступление президента России Бориса Ельцина на митинге в Москве, 20 августа, 1991 года.

Трагический путь: из 1991 - в 2022. Как и почему за 31 год после августа 1991 властью в России полностью овладели идейные наследники путчистов из ГКЧП? В эфире историк, зам председателя Партии народной свободы Андрей Зубов.

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