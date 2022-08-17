Новые тревоги августа

Трагический путь: из 1991 - в 2022. Как и почему за 31 год после августа 1991 властью в России полностью овладели идейные наследники путчистов из ГКЧП? В эфире историк, зам председателя Партии народной свободы Андрей Зубов.
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Трагический путь: из 1991 - в 2022. Как и почему за 31 год после августа 1991 властью в России полностью овладели идейные наследники путчистов из ГКЧП? В эфире историк, зам председателя Партии народной свободы Андрей Зубов.
Видеоверсия программы
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