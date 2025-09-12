Новые удары по Сумской области. Есть погибшие

Российские войска вечером 11 сентября и утром 12 сентября нанесли новые удары по Сумской области. По информации главы областной администрации Олега Григорова, атака дронов пришлась на промышленную зону на окраине Сум, где велись аварийно-поисковые работы. Под завалами было обнаружено тело охранника, который после первого удара ещё выходил на связь, но затем пропал.

Под обстрел также несколько сёл в Сумской области, по которым были выпущены 3 ракеты. Зафиксированы разрушения и повреждения жилых домов, в селе Бытица погибли два человека.

Григоров ранее сообщил, что российский дрон повредил старейшее каменное здание Сум — собор в центре города. Кроме того, при атаке на автомобиль пострадала 19-летняя девушка, её госпитализировали, врачи оказывают помощь.