В Сумах в результате атаки дронов пострадал православный собор

В результате атаки российских беспилотников на украинский город Сумы пострадало здание Свято-Воскресенского кафедрального собора в центре города. Об этом сообщил глава областной администрации Сумской области Олег Григоров, опубликовав фотографию последствий удара.

Собор - старейшее каменное сооружение города, памятник архитектуры национального значения, написал Григоров. Храм был построен в 1702 году, сейчас он принадлежит автокефальной Православной церкви Украины.

Ранее власти города и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили о том, что в ночь на 11 сентября российские войска нанесли удар по одному из учебных заведений Сум.

В результате атаки, как сообщается, были повреждены и частично разрушены здания заведения, в одном из них возник пожар. О пострадавших не сообщалось. Неясно, был ли повреждён собор в результате этой же атаки, или позднее.

Всего за ночь, по данным Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по Украине 66 дронов различных типов. Это меньше, чем обычно в последнее время.