Новым премьер-министром Грузии назначен Ираклий Кобахидзе

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о назначении Ираклия Кобахидзе новым премьер-министром страны.

До этого в четверг, 8 февраля, парламент Грузии выразил доверие премьер-министру Кобахидзе и его правительству, в котором сменился лишь министр обороны. Им стал Ираклий Чиковани. Новое правительство поддержали 84 депутата, против проголосовали 10, передаёт Грузинская служба Радио Свобода.

45-летний Кобахидзе стал седьмым премьером от партии "Грузинская мечта", которая находится у власти в Грузии с осени 2012 года. Его предшественник Ираклий Гарибашвили ушел в отставку 29 января и стал председателем правящей партии.

СМИ начали писать о предстоящих кадровых перестановках в правящей команде с конца прошлого года, когда было объявлено об официальном возвращении в политику основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили. Он занял пост почетного председателя партии, в устав которой внесли изменения. Почётный председатель получил право единолично номинировать однопартийца на пост премьер-министра.

Главная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) Михаила Саакашвили назвало перемены в грузинском руководстве свидетельством "непреодолимого кризиса" в правящей партии. Об этом, в частности, заявил председатель ЕНД Леван Хабеишвили. "Это интриги миллиардера. Они мотивированы лишь своим обогащением", – подчёркивал оппозиционный политик.

Сам Бидзина Иванишвили заявлял, что в ближайшее время намерен принять меры для адекватного ответа на "риски коррупции".