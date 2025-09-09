Новым премьером Франции назначен министр обороны Себастьен Лекорню

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник назначил министра обороны Себастьена Лекорню новым премьер-министром страны. 39-летний Лекорню считается близким союзником Макрона и известен как опытный и дипломатичный политик.

Бывший премьер-министр Франсуа Байру подал в отставку после того, как 8 сентября парламент 364 голосами депутатов против 194 выразил недоверие его правительству. Байру пробыл главой кабинета министров всего девять месяцев. Он стал шестым премьером с момента избрания Макрона президентом в 2017 году и пятым с 2022 года.

Основной причиной падения правительства Байру комментаторы называют состояние государственных финансов. Байру пытался провести через парламент бюджет, предусматривающий снижение бюджетного дефицита за счёт мер экономии. Это, однако, не поддержали ни левые, ни правые популисты. Суть предложений Франсуа Байру заключалась в сокращении расходов казны на 40 с лишним миллиардов евро. Это означало бы снижение дефицита бюджета Франции с нынешних 5,8% ВВП до 4,6%. Нормы Евросоюза обязывают страны-члены удерживать дефицит в границах 3% ВВП. Этой цели предполагалось достигнуть в 2029 году.

Макрон поручил Лекорню провести консультации с политическими силами парламента для принятия бюджета страны и заключения ключевых соглашений в ближайшие месяцы. Официальная передача власти намечена на среду в полдень. Лекорню занимал пост министра обороны более трех лет и известен как активный сторонник Украины в её борьбе против российской агрессии.

На фоне политических изменений во Франции растет социальное и политическое напряжение: левое объединение "Блокировать всё" призывает к массовым акциям 10 сентября, а профсоюзы на 18 сентября назначили забастовку. Социалисты крайне недовольны очередным отказом Макрона предоставить им право сформировать правительство.

Президентские выборы во Франции пройдут в 2027 году, Макрон не имеет права в них участвовать, так как, согласно Конституции, не может баллотироваться на третий срок. Крайне правая партия Франции "Национальное объединение" рассчитывает на победу на них своего лидера Марин Ле Пен. В настоящее время Ле Пен запрещено занимать выборные должности – после того, как она была осуждена за нецелевое использование средств ЕС. Ее партия утверждает, что это решение имеет политическую мотивацию. Решение суда в пользу Ле Пен по поданной ею апелляции позволит ей вновь вступить в гонку за президентское кресло в 2027 году. В противном случае за пост главы французского государства может побороться Жордан Барделла, чья популярность сейчас заметно выше, чем у остальных потенциальных кандидатов.

