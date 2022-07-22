Новым президентом Индии стала Драупади Мурму

Новым президентом Индии объявлена кандидат Национально-демократического альянса во главе с Индийской народной партией Драупади Мурму. Она стала второй женщиной-президентом республики и первым главой государства-выходцем из так называемых списочных племен.

Мурму – выходец из племени санталов, крупнейшего племени народа мунда в восточном штате Одиша, которое относится к племенам, исторически принадлежавшим к социальным низам. Срок полномочий действующего президента Рама Натха Ковинда истекает 24 июля. Мурму примет президентскую присягу 25 июля.

Мурму 64 года. Она станет первым президентом Индии, родившимся после обретения независимости от Великобритании в 1947 году. Родители Мурму дали ей имя в честь царицы Драупади - главной героини древнего эпоса Махабхарата.

Мурму - выпускница отделения искусств женского университета Рамы Деви в Бхубанешваре (штат Одиша). Работала учительницей и более 20 лет назад стала заниматься политикой. Мурму занимала должности советника правительства Одиши, министра транспорта штата, а также в течение двух сроков была членом местного парламента. В 2015 году она стала первой женщиной на посту губернатора Джаркханда.

Президент Индии в основном выполняет представительные функции, утверждая постановления правительства.