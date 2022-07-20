Новым президентом Шри-Ланки стал Ранил Викрамасингхе

Парламент Шри-Ланки утвердил кандидатуру Ранила Викрамасингхе на пост президента страны. Он занимал пост премьер-министра в правительстве предыдущего президента, Готабаи Раджапаксы, бежавшего из страны после народных волнений. Викрамасингхе будет занимать свой пост до следующих выборов в 2024 году.
Выбор парламента не встретил одобрения у той части шри-ланкийцев, что протестовала против политики Раджапаксы. По сообщению Би-би-си, еще до объявления результатов голосования вокруг здания парламента в Коломбо выставили защитные заграждения и вооруженную охрану на случай новых выступлений, однако пока сведений о массовых протестах нет.
- Массовые волнения на Шри-Ланке шли с начала года. Тысячи людей выступили против политики правительства в условиях экономического кризиса. Протестующие требовали отставки как Раджапаксы, так и его правой руки Викрамасингхе. В июле протесты усилились. Демонстранты взяли штурмом здание парламента и президентскую резиденцию. 13 июля президент Раджапакса бежал из страны, а 14 июля объявил о своей отставке.
- Весной Шри-Ланка столкнулась с тяжелым экономическим кризисом. В стране наблюдается нехватка иностранной валюты, возникшая вследствие дефицита туристов на фоне пандемии коронавируса. Шри-Ланка лишилась возможности оплачивать закупки топлива.
- По данным ООН, четверо из пяти жителей острова из-за бедности едят не так часто, как им необходимо. Инфляция в Шри-Ланке достигла показателя 54,6%, внешний долг — $51 млрд.
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