Новым президентом Шри-Ланки стал Ранил Викрамасингхе

Парламент Шри-Ланки утвердил кандидатуру Ранила Викрамасингхе на пост президента страны. Он занимал пост премьер-министра в правительстве предыдущего президента, Готабаи Раджапаксы, бежавшего из страны после народных волнений. Викрамасингхе будет занимать свой пост до следующих выборов в 2024 году.

Выбор парламента не встретил одобрения у той части шри-ланкийцев, что протестовала против политики Раджапаксы. По сообщению Би-би-си, еще до объявления результатов голосования вокруг здания парламента в Коломбо выставили защитные заграждения и вооруженную охрану на случай новых выступлений, однако пока сведений о массовых протестах нет.