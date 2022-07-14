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Президент Шри-Ланки подал в отставку дистанционно из Сингапура

Готабая Раджапакса

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку после приземления в Сингапуре. Туда он прибыл с Мальдивских островов. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Раджапакса отправил письмо об отставке спикеру парламента по электронной почте.

Правительство Сингапура заявило, что бывший президент Шри-Ланки находится с «частным визитом» и не подавал прошение о предоставлении убежища.

В должности президента Раджапакса пользовался иммунитетом от ареста, который он использовал, чтобы покинуть Шри-Ланку. Он ушел в отставку только после того, как оказался за пределами страны, чтобы избежать возможности быть задержанным.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются с начала года. Из-за них в отставку уже ушёл предыдущий глава правительства, старший брат президента.

В апреле года Шри-Ланка столкнулась с тяжелым экономическим кризисом. В стране наблюдается нехватка иностранной валюты, возникшая вследствие дефицита туристов на фоне пандемии коронавируса. Шри-Ланка лишилась возможности оплачивать закупки топлива.

Готабая Раджапакса говорил, что просил президента России Владимира Путина помочь с кредитами для закупки энергоресурсов.

13 июля стало известно, что Раджапакса на фоне протестов бежал из страны на Мальдивы.

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