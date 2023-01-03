Новый глава МИД Израиля и глава МИД России поговорили по телефону

Новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонные переговоры.

"Сейчас я закончил разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который позвонил, чтобы поздравить меня со вступлением в должность. Мы обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, отношений между странами", — написал Коэн в Twitter.

Как сообщил МИД России, министры обсудили укрепление торгово-экономического сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также палестино-израильское урегулирование. Лавров также рассказал Коэну о ходе военной операции России на территории Украины.

Официально Коэн вступил в должность главы МИД Израиля 2 января. Он сменил на посту Яира Лапида. В своем выступлении на церемонии смены министра Коэн, комментируя политику ведомства в отношении российско-украинского конфликта, отметил, что публично говорить о войне теперь будут меньше, но значительная гуманитарная помощь Киеву будет продолжена.

Киев неоднократно критиковал израильские власти за отказ поставлять оружие Украине. Израиль в свою очередь утверждает, что запрашиваемое оружие предназначено для внутреннего рынка.

Израильские СМИ также отмечали, что власти опасаются, что любые военные поставки Украине негативно скажутся на отношениях с Россией и она ограничит свободу действий Израиля по атакам иранских позиций в Сирии.

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