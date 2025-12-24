Новый год без интернета

WhatsApp заявил, что будет бороться за своих пользователей в России. "Российское правительство стремится лишить более ста миллионов человек права на частную, зашифрованную связь прямо перед началом праздничного сезона", — заявил Reuters представитель мессенджера.

Пользователи WhatsApp и Telegram подали иск в против Роскомнадзора и Минцифры. По мнению граждан, ведомства нарушают их конституционные права, ограничивая звонки в мессенджерах. Также, по мнению авторов иска, введённые меры не являются ни обоснованными, ни соразмерными заявленным целям. Истцы настаивают на том, что основными каналами для мошенничества являются не мессенджеры, а звонки по мобильной связи и СМС.

Осенью в нескольких российских городах прошли митинги против ограничений звонков в Telegram и WhatsApp и принуждения к использованию Max.

Роскомнадзор объявил об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp в августе, объяснив такие меры противодействием преступникам.

В начале декабря Роскомнадзор заблокировал Roblox, указав на распространение через популярный у детей сервис экстремистских материалов и пропаганды ЛГБТ.

14 декабря в Томске прошел пикет против блокировки Roblox. В мероприятии участвовали более 50 человек.

С мая 2025 года в разных регионах России ограничивают мобильный интернет. За это время шатдауны произошли как минимум 11 тысяч раз.

Власти Ленинградской области уже предупредили, что регион может остаться без интернета на новогодних праздниках.

Во время "прямой линии" Владимир Путин прокомментировал проблему отключений интернета. В ответ на предложение журналистки из Белгорода включить медицинские приложения для людей с диабетом в так называемые белые списки при шатдаунах, он посоветовал переходить на отечественное ПО.

О том, как WhatsApp намерен бороться за своих российских пользователей, как граждане борются с запретами, а также масштаб ограничений в интернете обсуждаем с адвокатом в области киберправа Саркисом Дарбиняном.