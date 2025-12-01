Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что WhatsApp блокируют якобы из-за "утечки дипломатических переговоров". "По моей информации, – объявил он, – дополнительным (но важным) триггером для ускорения крайних мер в отношении WhatsApp стал недавний факт утечки дипломатических переговоров. Был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют".

На прошлой неделе агентство Bloomberg опубликовало расшифровку предполагаемых разговоров помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа и спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева.

Как пишет Bloomberg, Уиткофф обсудил с Ушаковым стратегию общения с президентом США Дональдом Трампом. Во втором разговоре, по данным агентства, Дмитриев сообщил Ушакову о намерении "неформально" передать Белому дому российский план по урегулированию. Из слов Дмитриева, приводимых в транскрипте беседы с Ушаковым, можно сделать вывод, что Москва попыталась повлиять на содержание мирного плана США, чтобы максимально приблизить его к российской позиции.

28 ноября Роскомнадзор объявил, что продолжает вводить ограничительные меры в отношении WhatsApp – мессенджер "нарушает российское законодательство".

Параллельно с этим в России продолжают блокировать мобильный интернет. Уже 56 регионов сообщили о шатдаунах. В 47 регионах вместе с отключениями мобильного интернета применяются "белые списки".

С 1 марта 2026 года Роскомнадзор, Минцифры и ФСБ получают новые полномочия по управлению интернетом "для защиты от угроз". Новые правила будут действовать до 1 марта 2032 года.

Эти меры и способы им противостоять обсуждаем в программе "Лицом к событию".